« Absolument faux », Elon Musk reste à la barre de Tesla : la rumeur de son remplacement démentie

Tesla en difficulté, mais Elon Musk reste en place. Robyn Denholm, présidente du conseil, défend le CEO face aux rumeurs de remplacement.

Ces derniers jours, une information a fait trembler les fans de Tesla et les investisseurs : le conseil d’administration aurait envisagé de remplacer Elon Musk, le CEO emblématique de l’entreprise. L’information a été partagée par le Wall Street Journal, reprise par Reuters. Bref, du sérieux, sources à l’appui.

Mais Robyn Denholm, qui préside ce conseil depuis plus de six ans, a vite réagi sur X pour démentir catégoriquement. « Absolument faux », a-t-elle déclaré, affirmant que le conseil a « une grande confiance » en Elon Musk pour mener à bien les ambitieux projets de Tesla.

Rappelons qu’entre le moment où le Conseil d’administration aurait lancé la recherche d’un successeur, et le moment où l’information a été publiée par les médias, Elon Musk a tenté de rassurer tout le monde.

La semaine dernière, après l’annonce des résultats financiers décevants, il a promis de passer plus de temps chez Tesla – un ou deux jours par semaine seulement sur ses activités gouvernementales, contre une implication beaucoup plus lourde ces derniers mois. Il prévoit aussi d’arrêter son implication dans DOGE.

Les analystes pointent du doigt un autre problème : Tesla n’a pas assez diversifié sa gamme de véhicules. La Model Y (un SUV) et la Model 3 (une berline) représentent l’essentiel des ventes, tandis que le Cybertruck, dernier modèle en date, ne se vend pas aussi bien que prévu. De plus, la transition entre l’ancien et le nouveau Model Y prend beaucoup de temps, ce qui génère des baisses des ventes très importantes.

Alors, Elon Musk est-il vraiment intouchable ? Robyn Denholm semble le penser, mais la pression est forte. Les rumeurs de remplacement, même démenties, montrent que certains doutent de la capacité de Elon Musk à jongler entre ses multiples casquettes : CEO de Tesla, propriétaire de X, conseiller de Trump, et CEO de SpaceX, entre autres. Pourtant, Elon Musk reste une figure centrale pour Tesla.

En attendant, Robyn Denholm et le conseil d’administration ont choisi de fermer la porte aux rumeurs, mais le Wall Street Journal maintient ses informations.