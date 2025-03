« Heil Tesla » : qui paye les publicités comparant Tesla et Elon Musk au 3e Reich ?

Les londoniens ont découvert depuis quelques jours nombre de publicités dépeignant Elon Musk ou la marque Tesla avec des références à l’empire nazi du 3e Reich.

Pas un jour sans qu’Elon Musk ne soit au centre de débats de plus en plus politiques. En particulier depuis son implication dans la politique américaine et le gouvernement des États-Unis aux côtés de Donald Trump.

Depuis quelques jours, les habitants de Londres découvrent des publicités mettant en scène la marque Tesla ou le milliardaire Elon Musk avec des références à l’empire du 3e Reich.

Pour aller plus loin

Que faire avec Elon Musk ?

La campagne utilise notamment l’image d’Elon Musk faisant son fameux signe du bras, ô combien semblable au salut nazi, mais également des jeux de mot indiquant une voiture Tesla comme une « Swasticar », ou « The Fast and The Fuhrer » en référence à la série de films « Fast & Furious »

Évidemment, une telle campagne n’a pas manqué d’être remarquée sur les réseaux sociaux, et très vite s’est posé la question de l’auteur de ces affiches, mais aussi du circuit de financement.

Une campagne de crowdfunding

Publier ce genre d’affiche dans les rues a un coût important, mais la source est assez simple à retrouver. Il s’agit de campagnes de crowfunding que l’on peut retrouver en ligne.

Il y a, par exemple, la campagne « Everyone Hates Elon » sur la plateforme britannique Crowdfunder. Elle a réuni pour le moment 4263 livres avec 194 soutiens et un objectif de 7500 livres.

Il y a aussi la campagne « people vs elon campaign » sur la plateforme GoFundMe qui a récolté 33 525 livres avec plus de 1600 soutiens.

La description de la campagne indique clairement les objectifs du groupe.

Non content d’alimenter l’extrême droite aux États-Unis, Elon Musk fait désormais de même en Europe. Nous ne pouvons pas laisser l’homme le plus riche du monde empoisonner notre politique.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, on apprend qu’il s’agit en fait d’un groupe d’individus réparti au Royaume-Uni, « un petit groupe d’amis ».

Une pression accrue sur Tesla

Cette nouvelle campagne de publicité à l’encontre d’Elon Musk et de Tesla survient alors que les projecteurs sont déjà braqués sur la marque de voiture électrique.

L’action du constructeur est en chute libre depuis plusieurs semaines, et de l’aveu même d’Elon Musk, la gestion de la crise se fait « avec difficulté ».

En France, un groupe anarchiste a pris pour cible une concession Tesla avec pour slogan « crame une Tesla ».

En réponse à ces événements, Donald Trump s’est affiché en soutien de la marque et a annoncé publiquement l’achat d’une Tesla à la Maison-Blanche.