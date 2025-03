La Maison Blanche s’est transformée en concession Tesla : Donald Trump s’affiche avec sa nouvelle voiture électrique

Donald Trump qui pose avec sa nouvelle Tesla rouge ? Une image qui a de quoi étonner.

Source : The White House sur X

Donald Trump a transformé Maison Blanche en vitrine pour Tesla, comme il l’avait promis. Devant une Model S rouge et un Cybertruck, le président américain a annoncé qu’il achetait une voiture du constructeur américain, aux côtés d’Elon Musk, évidemment.

Objectif affiché : soutenir une entreprise qu’il juge « injustement critiquée » et booster ses ventes.

Trump et Tesla, un duo qui déroute

La scène est folle : Donald Trump pose aux côtés d’Elon Musk et de son fils, devant cinq Tesla rutilantes, dont une Model S rouge qu’il a choisie. « C’est un très bon produit », a-t-il déclaré, précisant qu’il payerait par chèque. Mais il a aussi admis qu’il ne conduirait pas lui-même, faute d’habitude, et que la voiture serait utilisée par son équipe à la Maison Blanche.

Source : The White House sur X

Ce moment, très médiatisé, a quelque chose de déroutant : Donald Trump, figure des industries traditionnelles, se retrouve à promouvoir une marque de voitures électriques.

Source : The White House sur X

Ce qui rend cette image encore plus surprenante, c’est le contraste avec ses positions passées. Donald Trump n’a jamais caché son scepticisme envers les voitures électriques, souvent associées à des politiques qu’il critique, « trop gauchiste » à son goût. Alors pourquoi ce virage ? Il dit vouloir défendre Elon Musk, qu’il appelle un « patriote », et montrer sa confiance en l’innovation américaine. Mais pour beaucoup, ce choix ressemble plus à un coup de communication qu’à un changement de cap.

Le président Donald Trump a également déclaré qu’il qualifierait la violence contre les concessionnaires Tesla de terrorisme intérieur.

Elon Musk saute sur l’occasion

Elon Musk, de son côté, a sauté sur l’occasion pour faire une annonce ambitieuse : Tesla va « doubler sa production aux États-Unis dans les deux prochaines années ».

En ce moment, les chiffres racontent une autre histoire. Les ventes de Tesla ralentissent outre-Atlantique, avec une demande en baisse et une concurrence qui se renforce dans le monde entier. En Bourse, l’action Tesla traverse une passe difficile, malmenée par ces vents contraires.

L’enthousiasme de Donald Trump pourrait donner un coup de pouce symbolique, mais les experts restent prudents. Doubler la production, ça veut dire construire plus d’usines, embaucher davantage et surtout vendre plus de voitures. Or, sans une reprise claire du marché, cette promesse risque de rester dans les starting-blocks. Pendant ce temps, Trump et Musk insistent : leur alliance est une affaire de patriotisme, pas juste de business.

Des protestations qui montent : Tesla dans le viseur

Si Trump et Musk célèbrent leur duo, d’autres montent au créneau. Aux États-Unis et en Europe, les manifestations anti-Tesla se multiplient. En cause : l’image controversée d’Elon Musk, accusé de se servir de son rôle de conseiller de Trump et moteur de la commission Doge pour ses intérêts propres… plutôt que celui de réduire les dépenses publiques. Elon Musk est devenu une cible pour les opposants du président.

Aux États-Unis, les manifestations « Tesla Takedown » se multiplient. Les pancartes « Elon doit partir » et les slogans anti-Musk fusent, signe d’un ras-le-bol grandissant. En Europe, même ambiance, il y a un vrai climat anti-Musk.

Les investisseurs s’inquiètent : entre DOGE et ses autres projets (SpaceX, X, xAI), le milliardaire semble avoir la tête ailleurs. Résultat, l’action Tesla a perdu presque tous les gains engrangés après la victoire de Donald Trump. Elon Musk a annoncé que cette nouvelle aventure, et il l’avoue : cette mission complique sacrément la gestion de ses entreprises.

