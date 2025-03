Elon Musk prend deux nouvelles décisions pour protéger les Tesla des attaques d’activistes

Elon Musk vient de prendre une décision pour protéger les voitures électriques Tesla d’attaque d’activistes. Deux nouveautés concernent le mode Sentinelle bien connu des possesseurs de Tesla.

Le mode Sentinelle sur une Tesla Model 3 Highland // Source : Tesla

Tesla est au cœur d’un boycott d’une ampleur inédite dans l’industrie automobile. Les prises de position politiques d’Elon Musk suscitent une opposition grandissante à la marque, donnant lieu à des manifestations qui peuvent parfois dégénérer en actes de vandalisme. Pour dissuader ces dégradations, une fonctionnalité des Tesla s’avère désormais essentielle.

On ne compte plus les actes de dégradation et l’opposition à Tesla, qui visent surtout Elon Musk. Le milliardaire américain s’est révélé être un important soutien de Donald Trump lors de sa campagne. Plus récemment, il a pris des responsabilités au sein de l’administration Trump en étant nommé à la tête du département américain de l’efficacité gouvernementale.

Il n’a pas fallu longtemps pour qu’une partie des Américains, mais aussi des Européens, décide de boycotter Tesla, allant parfois jusqu’à la dégradation de véhicules et de showrooms de la marque. Pour dissuader ces actes et retrouver plus facilement leurs auteurs, deux mesures ont été prises, comme le rapporte Ithome, dont l’activation automatique du mode Sentinelle des Tesla en concession.

L’autre nouveauté, détectée pour la première fois sur un Cybertruck par NoteaTeslaApp, c’est l’activation de l’alarme en cas de menace détectée par les caméras, et pas seulement en cas d’intrusion ou de secousses sur le véhicule. Une nouveauté qui devrait arriver sur tous les modèles dans les prochaines semaines.

Le mode sentinelle est activé sur les véhicules en exposition

Suite à plusieurs attaques contre la marque et les showrooms Tesla, dont certaines impliquant l’utilisation de cocktails Molotov à Las Vegas, le constructeur a décidé de renforcer la sécurité dans ses concessions, avec le soutien des forces de l’ordre, notamment à Las Vegas.

De plus, pour aider la police à identifier les vandales, le mode Sentinelle est activé sur tous les véhicules présents sur site.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Qu’est ce que le mode sentinelle des Tesla ?

Le mode Sentinelle des Tesla est conçu pour dissuader le vol et le rendre plus difficile. La voiture exploite son haut niveau de technologie, notamment ses nombreuses caméras et capteurs, pour surveiller et filmer les environs.

Lorsqu’il est activé, une voiture stationnée en mode P peut vous alerter en cas de menace potentielle. Si elle détecte un danger, comme des mouvements brusques, une tentative de remorquage ou des secousses, elle est capable de réagir en :

activant le clignotement des phares

faisant retentir l’alarme

affichant un message sur l’écran tactile indiquant que les caméras sont susceptibles d’enregistrer les images afin d’informer toute personne à l’extérieur du véhicule

en prévenant du déclenchement de l’alarme via l’application mobile

Le mode Sentinelle a déjà permis l’arrestation de vandales ayant tagué une croix gammée sur une Tesla, comme le rapporte Ithome.