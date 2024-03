Sabotage Tesla : bonne nouvelle pour les acheteurs d’une Tesla Model Y en Europe

Quelques jours après l'acte de vandalisme qui a contraint Tesla à stopper la production des Model Y dans sa Gigafactory de Berlin, cette dernière a finalement repris. Cependant, il faudra encore un peu de temps avant que les choses rentrent parfaitement dans l'ordre.

Si Tesla est resté le leader mondial de l’électrique en 2023, la firme s’est cependant laissée dépasser par BYD en ce début d’année. Tout n’est pas rose pour le constructeur, qui fait face à quelques difficultés.

La production repart enfin

En effet, il y a quelques jours, au tout début du mois de mars, l’usine allemande de la marque a été victime d’un acte de vandalisme, revendiqué par un groupe d’extrême-gauche. Ce dernier a détruit un pylône près du site industriel, coupant son alimentation électrique. Cet incident est intervenu dans un contexte de tension, alors que l’entreprise souhaite agrandir son usine, malgré l’opposition des habitants.

Il y a quelques jours, Reuters annonçait que la production de la Gigafactory ne reprendrait pas avant le 17 mars prochain. Mais les choses se sont finalement améliorées, et l’usine tourne à nouveau selon les dernières informations de l’agence britannique. Hier, cette dernière nous annonçait que le site avait été reconnecté au réseau électrique avec un peu d’avance, et que la production pourrait reprendre.

C’est donc désormais chose faite. Néanmoins, dans un autre article, elle nous informe qu’il faudra encore un peu de temps avant que la Gigafactory reprenne son rythme normal. Avant l’incident, elle sortait pas moins de 5 000 Tesla Model Y chaque semaine, puisque cette voiture est actuellement la seule à être assemblée en Europe. Ce qui lui permet d’ailleurs d’être toujours éligible au bonus écologique, contrairement à la Model 3.

Autant dire que cet acte de sabotage devrait avoir de lourdes conséquences pour le constructeur. Quelques jours plus tôt, nous annoncions des pertes de l’ordre de plusieurs millions d’euros. Et pour cause, l’usine produit environ 1 000 voitures par jour, et est fermée depuis plus d’une semaine déjà. Et selon Automotive News Europe, les chaînes de production seront redémarrées de manière progressive.

Des ambitions revues à la baisse

Une fois que l’usine aura repris son rythme de croisière, elle devra faire tout son possible pour rattraper le retard accumulé. Ce dernier impactera directement les clients ayant passé commande d’une Tesla Model Y, d’autant plus que le SUV électrique rencontre toujours un grand succès. À tel point qu’il fut la voiture la plus vendue dans le monde l’an dernier, toutes motorisations confondues. En attendant, les salariés ont été mis au chômage technique et reprendront leur poste progressivement.

Sur le configurateur en ligne, les délais prévisionnels sont tout de même toujours très rapides, avec 2 à 3 semaines entre la commande et la livraison.

De son côté, le parquet fédéral allemand annonce avoir ouvert une enquête à la suite de cet acte de vandalisme, accusant les auteurs de terrorisme et de « sabotage anticonstitutionnel« . Cet acte a été revendiqué par le groupe radical allemand Vulkan Gruppe, qui s’était déjà attaqué à l’usine en 2021, pendant sa construction. Là encore, il avait coupé son alimentation afin de retarder les travaux. Ce qui n’avait pas empêché la Gigafactory d’être mise en service en mars 2022.

Cette dernière emploie actuellement 11 500 salariés environ et mesure pas moins de 300 hectares. Mais elle devrait encore s’agrandir au cours des prochaines années, malgré les polémiques. Le site est notamment accusé de polluer bien plus que les niveaux normalement autorisés. À tel point que les riverains ont voté en majorité contre son expansion. Ce qui ne semble toutefois pas freiner les ambitions d’Elon Musk.

Néanmoins, cet acte de sabotage devrait avoir un impact sur les livraisons de la marque, avec des estimations en baisse selon Wall Street. Si 489 000 livraisons étaient prévues au cours du premier semestre, ce chiffre devrait finalement chuter à 421 100. Ce qui devrait évidemment profiter à son grand rival chinois BYD…