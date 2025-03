« Ne vendez pas vos actions Tesla » : Elon Musk prend officiellement la parole pour éteindre l’incendie

Elon Musk prend enfin la parole, lors d’une conférence surprise, diffusée en direct. L’objectif : rassurer les salariés, les investisseurs, les médias et les clients. Opération de communication ou annonces majeures ? On vous raconte tout.

Screenshot

En pleine tourmente financière, Elon Musk a surpris tout le monde en organisant une réunion interne chez Tesla, diffusée en direct depuis la Gigafactory du Texas. Un format inédit, qui vise clairement à rassurer les investisseurs. Car Tesla traverse un moment délicat : chute du cours de l’action, pression médiatique, tensions internes, etc.

Pour aller plus loin

« L’enquête a pu être manipulée » : une attaque massive de bots pour redorer le blason de Tesla

Le patron de Tesla a donc décidé de prendre la parole pour redonner un cap à ses équipes et raviver la flamme d’un avenir qu’il promet toujours aussi révolutionnaire, comme le relate le média américain Electrek.

« Ne vendez pas vos actions »

Alors que l’action Tesla a perdu environ 40 % de sa valeur depuis le début de l’année, Elon Musk a tenu à rappeler la solidité de l’entreprise. Dans un style très personnel, il demandé à ses employés : « ne vendez pas vos actions Tesla », réaffirmant sa confiance dans la trajectoire à long terme de la société. Alors que son frère a revendu pour 27 millions de dollars d’actions en février, tout comme la présidente du conseil d’administration.

“Tenez bon. Je crois fermement que nous faisons les bons choix, même si les marchés ne le reflètent pas encore” a-t-il déclaré à ses équipes, visiblement désireux de remobiliser les troupes.

Ce message s’adresse autant aux salariés qu’aux actionnaires et aux médias. Tesla, souvent jugée sur ses résultats trimestriels, continue de revendiquer une vision sur dix ou vingt ans, avec la confirmation qu’il travaille sur le Master Plan Part 4, sans aucun précision. Mais dans le contexte actuel, des actions concrètes seraient plus rassurantes.

7 millions de voitures électriques, devant BYD

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJÀ en promotion La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas. Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

Musk a ouvert la réunion en annonçant un chiffre fort : Tesla a désormais produit plus de 7 millions de véhicules électriques dans le monde. Une statistique qui permet de rappeler que, malgré les turbulences actuelles, la machine industrielle Tesla tourne à plein régime.

Si la croissance ralentit légèrement face à la concurrence accrue (notamment chinoise), Tesla reste le leader mondial de l’électrique haut de gamme, même si BYD le talonne de (très) près.

Parmi les annonces phares de cette réunion figure la confirmation de l’arrivée du Cybercab dans les prochains mois. Un projet déjà évoqué maintes fois par Musk et encore considéré comme une priorité stratégique.

Le milliardaire annonce (encore une fois, et pour la enième fois depuis 2014) que la conduite autonome Tesla sera déployée partout dans le monde d’ici cinq ans.

Optimus, le robot devient central dans le projet

Autre pilier du discours de Musk : le robot Optimus. Le projet, souvent vu comme un projet futuriste, est en train de gagner en importance stratégique chez Tesla. Elon Musk a annoncé vouloir produire 5 000” d’exemplaires dès cette année, et 50 000 en 2026.

L’objectif ? Doter Tesla d’une nouvelle ligne de produits — les robots humanoïdes — qui pourraient, selon Musk, remplacer les humains dans les tâches répétitives au sein des usines, voire à domicile dans un futur plus lointain.

Un pari audacieux, voire risqué, mais qui s’inscrit dans une stratégie de diversification technologique, où Tesla devient autant une entreprise d’IA et de robotique qu’un constructeur automobile. Cela fait écho avec une étude de la Bank of America qui prédit la présence sur Terre de 3 milliards d’humanoïdes dès 2060, soit un robot pour trois humains.

Une opération de communication bien orchestrée

Cette réunion ne s’est pas tenue dans l’ombre. Sa diffusion publique, inhabituelle pour ce type de réunion, marque une volonté claire : reprendre le contrôle du récit Tesla, dans une période de doutes où beaucoup lui reproche de passer trop de temps sur sa mission auprès du gouvernement de Trump.

Face à la chute de l’action, aux critiques sur la gestion interne, et aux retards persistants sur certains projets (robotaxis, FSD complet, etc.), Musk contre-attaque avec ce qu’il fait de mieux : une vision forte, du storytelling ambitieux, et un appel à la loyauté.

Reste à savoir si cela suffira à convaincre. Car malgré l’impact de ces grandes annonces, les investisseurs attendent désormais des résultats tangibles, et pas seulement des promesses. Surtout quand on sait que Musk a vraiment du mal à tenir les délais et les promesses.