Ce leader de la voiture à hydrogène passe à la voiture électrique en France

Possédant la plus grande flotte de taxis à hydrogène au monde, l’entreprise française Hype revoit finalement ses plans. Alors que cette motorisation ne rencontre pas le succès escompté, l’entreprise vient de nouer un partenariat avec Electra pour passer à la voiture électrique.

Les taxis hydrogène d’Hype

À l’heure actuelle, il existe un large choix de motorisations différentes sur le marché. Ce qui permet de répondre à tous les besoins, et d’offrir de nombreuses alternatives. On pense bien évidemment à l’essence et au diesel, et surtout à la voiture électrique. Mais il ne faut pas non plus oublier l’hydrogène, qui reste cependant encore en retrait.

Une nouvelle stratégie

En effet, à l’heure actuelle très peu de constructeurs proposent cette motorisation. À vrai dire, il n’y a que Hyundai avec son Nexo ainsi que Toyota, qui commercialise la Mirai depuis 2015. Fondée en 2019, l’entreprise française Hopium avait, elle aussi, tenter de lancer une sportive fonctionnant à l’hydrogène, qui avait été dévoilée au Mondial de l’auto de Paris en 2022. Mais le projet avait finalement été abandonné en 2024. Bref, plus le temps passe et moins les constructeurs croient à cette alternative, vivement critiquée pour son impact sur l’environnement.

Les ventes ont toujours stagné, et les stations d’approvisionnement peinent à se développer. Ce qui ne facilite évidemment pas l’adoption de cette solution. Et voilà que l’une des entreprises qui croyait le plus à cette dernière vient finalement de changer d’avis. Il s’agit de Hype, qui possède la plus grande flotte de taxis fonctionnant à l’hydrogène à travers le monde. Fondée en 2009 et n’utilisant que des autos électriques, elle bascule sur la pile à combustible à partir de 2015.

Toyota Mirai // Source : Toyota

Aujourd’hui, elle possède environ 300 véhicules à hydrogène, majoritairement des Toyota Mirai mais pas seulement. Et pour cause, l’entreprise a également noué un partenariat avec Stellantis qui lui a fourni un Peugeot e-Expert Hydrogen et un Citroën ë-Jumpy Hydrogen. Mais alors que cette motorisation stagne, Hype a finalement décidé de faire machine arrière. C’est sur son profil LinkedIn que cette dernière a annoncé la nouvelle. Mais attention, pas question pour elle de renoncer à l’hydrogène. En fait, celui-ci sera toujours proposé en parallèle d’une nouvelle flotte de voitures électriques.

Pour le moment, on ne sait pas quels modèles ont été choisis pour transporter les clients de l’opérateur de taxis. L’entreprise explique simplement qu’elle « finalise la sélection de son ou ses partenaire(s) constructeur(s) privilégié(s) de véhicules électriques à batterie, dont l’annonce sera faite dans les prochaines semaines ». En revanche, ce dernier annonce avoir noué un partenariat avec un opérateur de bornes de recharge pour assurer l’approvisionnement de ses autos. Il s’agit de la société française Electra, fondée en 2020.

Des motorisations pour différents usages

Cette dernière possède actuellement plus de 230 stations de charge rapide, qui délivrent une puissance pouvant atteindre les 400 kW. Et ce n’est pas tout, car l’entreprise prévoit d’en installer 383 nouvelles d’ici à la fin de l’année 2025. Ce qui lui permettra d’atteindre un nombre de 2 200 réparties dans toute l’Europe à l’horizon 2030. Mais l’atout principal d’Electra, qui a notamment séduit Hype, c’est avant tout le prix de la recharge. Ce dernier est compris entre 0,29 et 0,59 euro du kWh en fonction de la formule choisie.

Cependant, Hype ne compte pas se passer entièrement de l’hydrogène. Sur son site, l’entreprise rappelle que les différentes solutions qui seront proposées seront en réalité complémentaires. Il indique que chaque motorisation correspond à un certain usage. Sur le papier, la pile à combustible possède d’ailleurs de nombreux atouts, à commencer par la rapidité pour remplir le réservoir, contrairement à une voiture électrique. Cependant, cette alternative reste nocive pour l’environnement, car elle nécessite notamment beaucoup d’électricité. De plus, le rendement est aussi très nettement inférieur.

Toyota Mirai

De plus en plus de constructeurs se détournent de cette solution au fil des années. C’est par exemple le cas de Renault, qui y croit de moins en moins même s’il a fortement investi dans cette technologie. Plus étonnement, Toyota suit aussi cette tendance. Hiroki Nakajima, l’un des directeurs techniques du constructeur japonais avait même affirmé qu’« on ne peut pas dire avec certitude que l’avenir de l’hydrogène est prometteur ». Hype a-t-il senti le vent tourner pour prendre cette décision de proposer aussi de l’électrique ? Sans doute. Car il est probable que Toyota finisse par mettre fin à la production de sa Mirai sans la renouveler.