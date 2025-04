Test HyperX Cloud Jet Dual Wireless : un casque gaming pas cher et réussi

Le casque gaming HyperX Cloud Jet Dual Wireless, fraichement dévoilé, est le modèle le plus accessible de la marque récemment rachetée par HP. Mieux encore, il s’agit d’un modèle sans-fil, doté d’une double connectivité (2,4 GHz et Bluetooth), qui met l’accent sur ses performances sonores et son confort.

Il intègre évidemment un microphone, rabattable de surcroit et promet jusqu’à 25 heures d’autonomie. Une proposition alléchante, tout particulièrement en regard son tarif très agressif de 60 euros. Si la promesse est tenue, le Cloud Jet pourrait bien être un des modèles les plus recommandables de cette année 2025.

Plastique, légèreté et confort

C’est sans grande surprise que le Cloud Jet se pare exclusivement de plastique. Bien que la marque ait fait le choix d’utiliser un matériau noir légèrement texturé, cela ne suffit pas à annuler l’aspect très « jouet » et finalement très fragile du Cloud Jet. Cela n’est pas pour autant rédhibitoire. En effet, des casques deux fois plus chers comme que le Void Wireless V2 de Corsair partagent la même caractéristique.

Globalement, le casque propose un design assez massif et monobloc. Il ressemble en cela à une version modernisée du Cloud Stinger, autre modèle d’entrée de gamme de la marque. Il n’est pas pour autant désagréable visuellement et se montre surtout plus discret que les traditionnels modèles Cloud qui arborent souvent une couleur rouge très affirmée. Notez au passage que le Cloud Jet est également proposé dans une finition bleue très réussie.

HyperX a ici fait le choix d’un arceau suspendu, composé d’une partie supérieure intégrée au reste du casque, avec en son sein un bandeau élastique qui repose sur le crâne. S’il se montre confortable, cet arceau n’est absolument pas ajustable. De fait, le Cloud Jet se montre un peu juste pour les têtes les plus volumineuses. Le bandeau élastique en tissu, bien qu’amovible, ne peut pas non plus être déplacé.

La jonction de l’arceau avec les oreillettes autorise un léger débattement afin d’ajuster le casque à la morphologie de l’utilisateur. Impossible pour autant de les pivoter à 90°. La fourche qui maintient les oreillettes propose quant à elle un débattement plus généreux sur l’axe horizontal, encore une fois pour un meilleur ajustement. Enfin, la mousse généreuse des coussinets et son revêtement en tissu permet au casque de se montrer confortable, même sur la durée, tout en permettant aux oreilles de respirer.

Tous les boutons, ainsi que la connectique, prennent place sur l’oreillette gauche. On y retrouve un bouton multifonction, une molette de réglage du volume, de même qu’un commutateur assurant la bascule entre les deux modes de connexion. La charge du casque est assurée par un port port USB.

En bon casque gaming, le Cloud Jet s’équipe aussi d’un microphone. Ce dernier est rabattable et dispose de la confortable fonction flip to mute qui coupe automatiquement la captation lorsque la perche est relevée. Celle-ci se révèle par ailleurs convaincante par sa longueur et son positionnement aisé grâce à sa conception à mémoire de forme que l’on retrouve sur les autres casques de la marque.

Double connectivité et autonomie limitée

Malgré son tarif attractif, le Cloud Jet Dual Wireless est, comme son nom l’indique, un casque sans-fil. Il propose donc deux modes de connexion : une liaison dédiée 2,4 GHz via un dongle USB ainsi qu’une connectivité Bluetooth qui le rend compatible avec à peu près n’importe quel appareil. À noter que le port USB C ne pourra servir qu’à la charge et ne permet ainsi pas d’utiliser le casque en filaire.

Durant notre test, la liaison 2,4 GHz s’est montrée stable et efficace. Le discret adaptateur USB assure une connexion fiable, même à plusieurs mètres de l’ordinateur. Il nous a notamment été possible de continuer d’utiliser le casque depuis une autre pièce sans subir de coupure ou de dégradation perceptible de la diffusion. La bascule entre les deux modes de connexion étant assurée par un commutateur physique, il est logiquement impossible d’utiliser ces dernières simultanément.

C’est du côté de l’autonomie que le Cloud Jet déçoit. À côté du Cloud Alpha Wireless et ses 300 heures d’autonomie, ce nouveau venu fait pâle figure. La marque annonce jusqu’à 25 heures loin d’une prise de courant en Bluetooth et à peine 20 heures via l’adaptateur USB. Nous ne pouvons cependant que confirmer ces mesures puisque le casque parvient tout juste à dépasser les 20 heures d’utilisation continue lors de nos mesures.

Un rendu correct associé à un microphone décevant

HyperX toujours a toujours su créer des casques délivrant de bonnes performances sonores. Malgré son positionnement tarifaire agressif, le Cloud Jet ne fait pas exception, toute proportion gardée. Le rendu sonore est tout à fait correct et sans défaut rédhibitoire. On note néanmoins des basses fréquences étonnamment en rentrait (pour un casque de jeu) et une restitution qui manque donc de chaleur.

En jeu, les explosions et autres sons impactants manqueront ainsi de présence, sans pour autant affecter trop négativement l’expérience. Le Cloud Jet offre en contrepartie une stéréophonie correcte et une scène sonore suffisamment large pour s’immerger correctement dans l’ambiance des jeux, tout en permettant une bonne localisation de la provenance des sons.

S’il n’est pas le meilleur compagnon des mélomanes, le Cloud Jet délivre néanmoins une prestation suffisamment correcte pour l’écoute musicale. Surtout, difficile de lui faire plus de reproches compte tenu de son tarif agressif. D’autres casques plus bien plus onéreux passés entre nos mains faisaient bien pire !

Le microphone est décevant. La voix est très étouffée et la capsule particulièrement sensible aux souffles (comme le montre notre enregistrement). De plus, le microphone ne semble disposer d’aucune réduction de bruit et ne permettra ainsi pas d’annuler les sons environnants. En clair, vous n’aurez pas la plus belle voix de votre serveur Discord.

Juste un casque, et pas de paramètres supplémentaires

Alors que nous rédigeons ce test, le Cloud Jet Dual Wireless n’est pas compatible avec l’application NGenuity, utilisée habituellement pour contrôler les périphériques de la marque. HyperX nous assure qu’une compatibilité est bien prévue à terme, mais aucune date n’est pour le moment communiquée.

En l’état, les fonctionnalités du casque sont donc limitées. Sans possibilité d’utiliser une application dédiée, impossible de définir un égaliseur ni de personnaliser le fonctionnement du casque. Il est également impossible de connaitre le niveau de batterie restante et seul le bouton d’alimentation revêt un intérêt en permettant le contrôle de la lecture multimédia.

Prix et disponibilité du casque HyperX Cloud Jet Dual Wireless

Le casque HyperX Cloud Jet Dual Wireless est disponible au prix conseillé de 60 euros.