Ce casque gaming par HyperX à -50 % est compatible DTS:X sur PC pour du son à couper le souffle

Le casque HyperX est un modèle filaire compatible PC, avec micro rotatif, disponible à seulement 24,98 euros en ce moment sur Amazon, au lieu de 49,99 euros.

HyperX Cloud Stinger 2 Core // Source : HyperX

HyperX s’est fait un nom dans le domaine du gaming avec ses p√©riph√©riques tiers de qualit√© au prix abordable. Il y a un peu de tout dans leur catalogue : des souris, des claviers, des manettes, des micros et bien s√Ľr, des casques. Il y en a pour consoles, mais aussi pour PC, comme ce mod√®le Cloud Stinger 2 Core, un mod√®le qui va droit au but avec tout de m√™me un traitement audio DTS:X de qualit√© pour du son spatial et une r√©duction de 50 % sur Amazon. Ce qui le rend encore plus attrayant.

Les points forts de l’HyperX Cloud Stinger 2 Core

Le micro s’active/s’√©teint automatiquement en pivotant

Le son DTS: X spatial sur PC est de bonne qualité

Seulement 275 g sur la tête, il sait se faire discret

Un casque HyperX Cloud Stinger 2 Core co√Ľte normalement 49,99 euros. Mais sur Amazon, vous avez l’occasion de le commander pour 24,98 euros.

Un casque filaire qui ne fait pas de chichis

Si vous jouez sur PC et que vous cherchez un casque pour plonger dans vos univers favoris tout en gardant la possibilit√© de parler avec vos mates sans investir des fortunes, voici l’HyperX Cloud Stinger 2 Core. Il s’agit d’un casque filaire qui se branche avec un port jack 3.5 mm. Vous avez une prise unique ou un s√©parateur micro/casque inclus dans la bo√ģte, si jamais vous en avez besoin.

Ce casque p√®se 275 g, ce qui est tout √† fait honn√™te pour ce genre de produit. Ce qui fait que vous ne le sentirez pas trop sur votre t√™te lorsque vous l’utiliserez. Avec les haut-parleurs de 40 mm dans chaque √©couteur, sur lesquels un travail a √©t√© fait au niveau des basses, vous allez profiter d’un son vraiment immersif.

Un son audio 3D pour un son immersif

Dans la bo√ģte du casque, vous retrouvez un code pour activer une offre d’utilisation de l’audio spatial DTS Headphone:X sur deux ans. C’est sympa, et √ßa fait compl√®tement la diff√©rence quand on a le casque sur les oreilles. Mais on aurait aim√© que la licence soit √† vie, ce qui √©vite d’avoir √† repasser √† la caisse au bout de 24 mois. Pour modifier le son du casque, une petite molette se trouve sous l’√©couteur droit, facile d’acc√®s et imm√©diatement identifiable.

Ce micro est √©galement √©quip√© d’un micro. Celui-ci est plac√© au bout d’une tige que vous relevez au besoin. Comme √ßa, si vous n’en avez pas besoin, il ne vous g√™ne pas en restant dans votre vision p√©riph√©rique. Et il se d√©sactive automatiquement. D√®s qu’il est baiss√©, vous redevenez imm√©diatement audible et √™tes pr√™t √† √©changer avec vos coll√®gues en ligne.

