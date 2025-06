Après avoir annoncé un partenariat avec Electra pour se tourner vers la voiture électrique, Hype franchit une nouvelle étape. Le leader de la voiture à hydrogène en France met fin à cette motorisation, devenue trop contraignante.

Les taxis hydrogène d’Hype

Outre l’essence et le diesel, qui demeurent encore majoritaires sur les routes, il existe tout un tas d’alternatives. On pense bien évidemment à la voiture électrique, mais il ne faut pas non plus oublier l’hydrogène. Pour mémoire, cette dernière fonctionne à l’aide d’une pile à combustible et d’un moteur électrique. Résultat, le véhicule ne rejette pas de CO2 en roulant, seulement de la vapeur d’eau.

Un changement radical

Sur le papier, cette motorisation possède de nombreux avantages. Et notamment celui d’offrir un plein très rapide, en seulement quelques minutes. Ce qui permet de combiner les atouts de l’électrique et du thermique. Mais vous vous en doutez bien, tout n’est pas rose non plus, bien au contraire. Et s’il y en a bien un qui l’a compris, c’est Hype. Il s’agit pour mémoire de l’entreprise de taxis spécialisée dans cette motorisation. Fondée en 2009, elle a basculé à 100 % sur l’hydrogène en 2015.

Elle possède actuellement une flotte de 300 voitures, dont une grande partie de Toyota Mirai, ainsi qu’un Peugeot e-Expert Hydrogen et un Citroën ë-Jumpy Hydrogen. Mais voilà que la firme avait annoncé dans un poste publié sur LinkedIn sa volonté de se tourner vers l’électrique. Elle avait pour cela noué un partenariat avec l’opérateur de bornes de recharge Electra. Mais en réalité, cette annonce n’était qu’un début. Car voilà que Hype indique tirer définitivement un trait sur l’hydrogène. Et là encore, c’est sur le réseau social professionnel que l’annonce a été faite.

Toyota Mirai (hydrogène)

L’entreprise explique toutes les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision, pour le moins radicale. Et elle n’y va pas de main morte. D’abord, elle critique que le fait que l’hydrogène proposé en France soit loin d’être vert. Or, ce dernier nécessite une grande quantité d’énergie pour être produit, et il est indispensable que cette dernière soit issue de sources renouvelables. Ce qui n’est vraisemblablement pas le cas. De plus, le prix a aussi fortement augmenté au fil des années.

Il est ainsi passé de 12 euros HT du kilo en 2015 à 18 euros HT du kilo actuellement. Un tarif supérieur à celui de l’hydrogène vert, affiché à 9,99 euros TTC du kilo distribué en Belgique. Et surtout, cela est nettement plus cher que le coût d’une recharge chez Electra, affichée à 0,29 euro du kWh. Et cela, on le doit à la position de monopole de TotalEnergies et AirLiquide, qui peuvent imposer leurs conditions et leurs tarifs. Mais ce n’est pas la seule raison à ce changement de stratégie.

Une affaire au fort retentissement

Hype critique également le quasi-oligopole formé par les deux entreprise françaises, qui annoncent des « projets colossaux » pour l’hydrogène. Or, aucun calendrier précis n’a été confirmé. Et surtout, elles ont capté tout le marché, sans pour autant opérer de baisses de prix, bien au contraire. Mais il y a encore une raison qui a poussé la société de taxis à tourner la page. Il s’agit de l’affaire McPhy. Seul fabricant français d’électrolyse, ce dernier a été placé en redressement judiciaire en juin 2025.

L’entreprise de transport indique que cette situation a « pris tout le monde de court, et particulièrement ses clients ». Surtout qu’elle indique que McPhy « dispose de dizaines de millions d’euros de trésorerie et de subventions à recevoir ». Car Hype rappelle avoir investi plus de 6 milliards d’euros dans l’entreprise, dans le cadre de quatre projets en Île-de-France. Elle déplore n’avoir reçu aucune réponse et pourrait ne jamais revoir son argent. La société indique donc qu’elle « n’est plus en mesure de garantir un chemin réaliste vers l’hydrogène vert en Ile-de-France ».

Toyota Mirai

Ce qui explique sa volonté de se tourner vers l’électrique, même si elle poursuivra certains projets autour de l’hydrogène pour les bus , cars, tracteurs et autres véhicules spécialisés. Mais pour le grand public, Hype va déployer une large flotte de voitures électriques dès cette année. D’ici à 2030, elle prévoit de basculer à 100 % sur cette motorisation. Elle espère pouvoir proposer une flotte de 60 000 taxis et VTC en Île de France à cette échéance.