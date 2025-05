Xiaomi lance son nouveau gonfleur électrique pour vélo, ballon, trottinettes, scooters, moto, voitures, etc. Au programme : un gonflage plus rapide, plus d’autonomie, et un prix légèrement en hausse.

Source : Xiaomi

Dans sa nouvelle version Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro, le gonfleur électrique chinois augmente son autonomie et sa rapidité de gonflage, pour un prix légèrement en hausse.

Actif sur le domaine des trottinettes électriques, avec sa nouvelle génération Electric Scooter 5 dont nous avons testé la version haut de gamme Max, Xiaomi pense aussi à leur gonflage. La marque chinoise a lancé la nouvelle génération de son gonfleur électrique en 2023, et lui donne une version plus performante en 2025, ajoutant le suffixe “Pro”.

Un gonfleur qui gonfle ses dimensions

La forme du Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro reste celle d’un gros cadenas, dont l’apparence est un poil plus haut de gamme grâce au contour d’écran métallisé.

La trottinette sans prise de tête Avec augment vous profitez d’une trottinette puissante sans le stress des pannes grâce au service de remplacement express gratuit inclus dans votre abonnement.

Les dimensions augmentent : 152 x 100 x 63 mm contre 123 x 75,5 x 45,8 mm. Le gonfleur électrique Xiaomi veut en donner plus, avec une capacité de batterie de 27 Wh (2 500 mAh avec tension de 10,8 V), quasiment le double du petit frère aux 14,4 Wh (2 000 mAh x 7,2 V).

Source : Xiaomi

Ceci n’est pas pour contenir une puissance de gonflage supérieure, puisque le spectre reste de 0,3 à 10,3 bar ou de 3 à 150 psi. Cependant, la vitesse est meilleure : 45 secondes au lieu de 2 minutes pour regonfler un pneu de voiture (de 2 à 2,5 bar).

30 pneus de vélo (de route) par charge

Non, cette capacité vise à gonfler davantage de pneus par charge. Xiaomi communique sur 30 pneus de vélos pour le Portable Electric Air Compressor 2 Pro, contre 20 pneus sur le Compressor 2 “tout court”. Précisons qu’il s’agit de pneus de vélo de route de dimension 700x23C, car il faudra diminuer cette valeur pour un pneu de vélo électrique (plus proche de 700x40C).

Source : Xiaomi

Le nouveau gonfleur reconduit le mode vélo avec une pression par défaut de 45 psi, et le mode trottinette électrique à pression de 50 psi. Bien entendu, le produit reste polyvalent avec des modes voiture, moto et ballon, ainsi que ses embouts pour valve Presta, Schräder et aiguille. Autre fonction, le gonflage s’arrête automatiquement au choix de pression, avec la possibilité d‘être personnalisée à +/- 1 psi.

Le gonfleur électrique chinois adopte de nouveau l’éclairage pour opérer de nuit, tandis que l’écran est dorénavant capable d’afficher une forte lumière rouge pour un signalement d’urgence.

Le gonfleur électrique Xiaomi sous les 80 euros

Le gonfleur électrique Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro est disponible depuis le 30 avril sur le site officiel ainsi que plusieurs plateformes de ventes, au prix de 79,99 euros, soit 20 euros de plus que le modèle de base. Différence, le Pro ajoute une rallonge dans le carton, toujours utile !

Source : Xiaomi