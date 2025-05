Avec NordVPN, sécuriser sa connexion et ses appareils est devenu vraiment trop facile

Pour protéger ses appareils et ses données, inutile de cumuler les applications. NordVPN comprend à lui seul tout ce dont vous avez besoin, il est ultra-facile à utiliser et surtout c’est l’un des services les plus abordables du marché.

Arnaques, virus, piratage : sur la toile les menaces sont omniprésentes. Heureusement, avec un bon outil de cybersécurité comme NordVPN, vous pouvez naviguer en toute sérénité sur internet.

Et pas besoin de consacrer un budget pharaonique pour obtenir la meilleure des protections pour ses données, NordVPN étant accessible à partir de 3,09 euros par mois, soit le prix d’un café allongé, et couvrant jusqu’à 10 de vos appareils.

Sécuriser sa connexion avant tout

Lors de ses déplacements ou de ses voyages à l’étranger, difficile d’échapper aux réseaux Wi-Fi publics. Or, c’est précisément dans ce contexte que vos données personnelles sont le plus exposées, ces réseaux étant par définition ouverts et non sécurisés.

Les grandes vacances approchant à grands pas, souscrire à un VPN prend alors tout son sens. Mais pour obtenir la protection adéquate, encore faut-il miser sur le bon fournisseur, car tous ne se valent pas. NordVPN s’impose comme l’un des plus complets et des plus performants du marché.

Ce VPN premium utilise les meilleurs protocoles de sécurité du secteur, comme IKEv2, OpenVPN et NordLynx, puis chiffre votre flux de données en AES 256 bits, un algorithme de chiffrement réputé inviolable. Une fois connecté à l’un de ses serveurs, toutes les données que vous échangez sur le net sont à l’abri des hackers et des attaques de type « man-in-the-middle ».

NordVPN propose en option des outils très pratiques comme son gestionnaire de mots de passe NordPass // Source : Nord VPN

Pour garantir une protection vraiment optimale, NordVPN propose en sus la fonctionnalité kill switch, chargée de couper la connexion à internet lorsque le lien au serveur VPN est rompu.

Mais la véritable force de NordVPN réside dans sa palette d’outils additionnels, comprenant notamment un antivirus, un anti-tracking, un bloqueur de publicités, ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe (NordPass). Mieux, l’éditeur scanne en continu le dark web pour vérifier si vos données personnelles sont compromises. Des atouts rares sur les VPN.

Pour aller encore plus loin, NordVPN applique une politique stricte de no-log et s’engage dans ce cadre à ne jamais enregistrer l’historique de vos activités en ligne. Tout est donc réuni pour préserver au mieux votre vie privée.

Des avantages complémentaires pour ses loisirs

NordVPN a bien plus à offrir que la sécurisation de votre connexion et la protection de vos données. Avec près de 7500 serveurs à haute performance (jusqu’à 10 Gb/s) répartis dans 150 pays, ce VPN vous permet de :

optimiser son ping en se connectant à un serveur proche de ceux d’un jeu en ligne ;

obtenir de meilleurs tarifs pour ses billets d’avion et ses voyages à l’étranger ;

passer outre la censure dans certains pays comme l’Iran, la Chine, ou encore la Russie ;

accéder à certains contenus géobloqués (sVOD, sites internet).

Aussi complète et aboutie que soit la solution de NordVPN, celle-ci se lance et se paramètre en un clic. Même les plus novices en informatique peuvent donc profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités.

Source : NordVPN

Dernier atout et pas des moindres, NordVPN est particulièrement abordable. Le VPN seul est en effet accessible à tout juste 3,09 euros par mois avec 3 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

En optant pour l’offre « Plus » à 3,99 euros par mois, vous bénéficiez en complément d’une protection antivirus, anti-tracking, d’un bloqueur de publicités, ainsi que du gestionnaire de mots de passe NordPass.

Avec la formule Ultime à 6,49 euros par mois, NordVPN inclut en complément 1 To de stockage cloud sécurisé et chiffré, ainsi qu’une assurance Cyber risques vous couvrant jusqu’à 5000 euros contre les arnaques en ligne et l’usurpation d’identité.