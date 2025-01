NordVPN participe aussi aux soldes d’hiver et propose jusqu’à -73 % sur ses abonnements de 2 ans avec 1 mois offert

NordVPN compte bien séduire de nouveaux clients avec son offre spéciale soldes d’hiver. Le plus populaire des VPN réduit en effet drastiquement le prix mensuel de trois formules d’abonnement, avec, en prime, un mois offert pour toute souscription.

Sur le marché des VPN, le plus plébiscité reste NordVPN. Ce service lancé en 2012, et très (très) présent sur les vidéos YouTube de certains créateurs de contenus, ne loupe d’ailleurs jamais une occasion pour tenter de convaincre de nouveaux utilisateurs, en lançant notamment des offres alléchantes permettant de profiter de ses services à moindre coût. Pendant ces soldes d’hiver, le leader du secteur propose par exemple des promotions allant jusqu’à -73 % sur ses formules d’abonnement de deux ans, mais aussi un mois offert.

Qu’offre NordVPN ?

Une interface simple d’utilisation

De bonnes performances grâce au protocole NordLynx

Les services pratiques des formules premium

Pendant ces soldes d’hiver, NordVPN réduit le prix de trois formules d’abonnement de 2 ans :

L’abonnement Basique avec 1 mois offert passe à 3,25 euros par mois , soit 81,36 euros pour les 25 premiers mois au lieu de 289,75 euros,

avec 1 mois offert passe à , soit 81,36 euros pour les 25 premiers mois au lieu de 289,75 euros, L’abonnement Avancé avec 1 mois offert passe à 4,21 euros par mois , soit 105,36 euros pour les 25 premiers mois au lieu de 374,75 euros,

avec 1 mois offert passe à , soit 105,36 euros pour les 25 premiers mois au lieu de 374,75 euros, L’abonnement Ultime avec 1 mois offert passe à 6,61 euros par mois, soit 165,36 euros pour les 25 premiers mois au lieu de 622,25 euros.

Un VPN très fiable

NordVPN est un VPN dont la qualité des services est évidente. Interface simple à prendre en main, politique de confidentialité solide (NordVPN ne garde aucune trace des sites que vous visitez), SAV efficace (et en français !)… Et même si l’entreprise a subi un piratage massif en 2018, elle a su rebondir en lançant, en 2020, son propre protocole de connexion à ses serveurs, baptisé NordLynx, lequel a considérablement amélioré les performances du service.

Notez aussi que NordVPN est implanté au Panama : elle échappe donc à la surveillance de l’alliance des 14 Eyes. L’entreprise par ailleurs plus de 6 400 serveurs disséminés dans plus de 100 pays, offrant ainsi une vaste couverture mondiale. C’est certes moins que Cyberghost ou que d’autres fournisseurs de VPN, mais cela ne veut absolument pas dire qu’il est moins performant. Sachez toutefois qu’il est impossible de se connecter à des serveurs situés en zone autoritaire, comme en Chine, en Iran ou même en Russie. Pour les serveurs auxquels vous aurez bel et bien accès, la connexion sera stable et sécurisée, la bande passante illimitée et le ping réactif, et ce, grâce aux protocoles OpenVPN et NordLynx de la marque.

Des fonctionnalités avancées bien rassurantes

NordVPN est accessible sur une foule de plateformes : PC, smartphone, tablette, Smart TV… Avec votre compte, vous pourrez d’ailleurs protéger jusqu’à six appareils différents. L’application est aussi compatible avec un grand nombre de systèmes d’exploitation, comme Windows, Linux, iOS, macOS, Android ou encore Fire TV.

Enfin, sachez que si l’abonnement de base peut convenir à la majorité des usagers, les formules d’abonnement Avancé et Ultime sont bien plus intéressantes en raison des fonctionnalités avancées qu’elles mettent à disposition. La formule Avancé permet notamment de profiter de NordPass, un gestionnaire et un générateur de mots de passe lancé fin 2019 : il regroupe tous vos mots de passe en les intégrant de façon automatique aux sites que vous utilisez. NordPass est aussi capable de stocker des documents sensibles et prend en charge les passkeys, ou clés de sécurité. Quant aux abonnés Ultime, ils ont accès à NordLocker, un service de cloud sécurisé ainsi qu’à une assurance Cyber risques, leur permettant ainsi d’être protégés contre les arnaques en ligne.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur NordVPN.

