NordVPN vous protège maintenant des arnaques en ligne : ce qu’il faut savoir sur l’assurance Cyber risques

Après un lancement sur les marchés anglo-saxons fin 2023, NordVPN propose maintenant son assurance Cyber-risques à ses utilisateurs en France. Un moyen de compléter son offre de protection face aux fraudes en ligne toujours plus nombreuses.

Site de vente frauduleux, arnaque au faux conseiller bancaire, faux mail d’un fournisseur d’électricité avec une mise en forme travaillée… Le phishing repose sur des techniques de plus en plus sophistiquées alliant ingénierie sociale et logiciels de contournemen. Si bien que même les plus avertis peuvent tomber dans le panneau. C’est pour combler ces failles de sécurité que NordVPN a lancé son assurance Cyber risques pour couvrir les pertes engendrées par les arnaques en ligne et les achats en ligne frauduleux.

À lire aussi :

NordVPN : notre avis complet sur le VPN le plus populaire en 2024

Jusqu’à 5 000 euros de dédommagement

Même avec un VPN doté d’une protection anti-malware, d’un anti-tracker, d’un gestionnaire de mots de passe et d’autres mesures de protection, certaines menaces demeurent. Surtout celles où vous vous faites manipuler et donnez vos coordonnées bancaires sans savoir réellement qui se cache derrière l’écran. NordVPN couvre désormais ces risques du quotidien : jusqu’à 5 000 euros de dédommagement. Cependant, cette assurance est disponible uniquement pour les abonnés à la formule Ultime.

L’assurance Cyber risques contient deux garanties :

La Garantie arnaques en ligne : si vous avez versé de l’argent après avoir répondu à un appel, SMS ou mail frauduleux, vous pouvez recevoir jusqu’à 5 000 euros de dédommagement.

La Garantie achats en ligne frauduleux : si vous avez acheté un bien sur une plateforme ou un site web frauduleux et que vous ne l’ayez jamais reçu, vous pouvez recevoir jusqu’à 5 000 euros de dédommagement.

Disponible au Royaume-Uni et aux États-Unis depuis plusieurs mois maintenant, l’assurance Cyber risques est maintenant proposés aux clients de NordVPN en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède et en Italie.

Enfin, NordVPN propose en ce moment sa formule Ultime de deux ans à 6,49 euros par mois, avec trois mois offerts, grâce à une réduction de 73 %.