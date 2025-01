Localisation, historique, messages : quelles sont les données vraiment protégées avec un VPN ?

Si les VPN sont de puissants outils pour chiffrer sa connexion internet, ils ne peuvent pas vous protéger de toutes les menaces que l’on rencontre sur le web.

Pour sécuriser son flux de données, rien ne vaut un VPN. Les solutions les plus premium comme celle de NordVPN sont par ailleurs faciles à installer et à paramétrer. Pour à peine 3,25 euros par mois, vous pouvez naviguer sur internet l’esprit tranquille.

Enfin presque. Aussi puissants soient-ils, les VPN ne peuvent pas vous protéger de toutes les menaces. Sans un minimum de précaution, certaines informations personnelles peuvent être exposées.

Un VPN pour protéger ses données de navigation

Dès lors que vous êtes connecté à Internet, vous laissez derrière vous une empreinte numérique. De votre géolocalisation à la marque de votre smartphone en passant par votre historique de navigation, les sites web que vous visitez savent beaucoup de vous.

Ne laissez plus des traces systématiques de votre passage // Source : image générée par IA via Midjourney

Et pour peu que vous utilisiez un réseau Wi-Fi public, vos données sont délivrées sur un plateau aux hackers. Par la technique du « Man-in-the-Middle », les cybercriminels s’introduisent sur ces réseaux non sécurisés et collectent massivement les données qui y transitent. Identifiants, mots de passe, numéros de cartes bancaires et même documents transmis par e-mails : rien ne leur échappe. Sauf si vous êtes équipé d’un VPN.

En redirigeant votre connexion vers l’un de ses serveurs, le VPN crée alors un tunnel sécurisé. Mieux, il chiffre automatiquement toutes vos données. Même si un pirate chevronné parvenait à déjouer les premières couches de protection apportées par le VPN, les informations collectées seraient illisibles, donc inutilisables. Pour aller encore plus loin, certains éditeurs comme NordVPN proposent en prime la fonctionnalité « kill switch » chargée de bloquer automatiquement votre connexion à internet dès que le lien avec le serveur VPN est rompu.

L’autre atout majeur des VPN réside dans la confidentialité qu’ils vous apportent lorsque vous naviguez sur internet. En masquant votre adresse IP, en bloquant l’enregistrement de votre historique de navigation et en vous géolocalisant dans le pays de votre choix, les VPN protègent votre vie privée et éloignent entre autres la publicité ciblée. Oubliez néanmoins toute notion d’anonymat si vous vous connectez à des comptes reliés à votre adresse e-mail.

Ne mettez jamais en péril vos données en cas de déconnexion impromptue à l’un des 7 100 serveurs de NordVPN grâce au « kill switch » // Source : NordVPN

Considéré comme l’un des plus complets du marché, NordVPN propose à ses abonnés plus de 7 100 serveurs à haute performance répartis dans 118 pays. Vous pouvez aussi installer NordVPN simultanément sur 10 appareils différents. Parfait pour couvrir les besoins de toute la famille.

Une meilleure sécurité oui, une protection à toute épreuve non

Si les VPN vous apportent une meilleure confidentialité en ligne et sécurisent votre connexion, ils sont impuissants face à la plupart des arnaques en ligne. Et pour cause, l’hameçonnage comme les escroqueries par ingénierie sociale (faux banquier, faux service technique) jouent sur la peur et l’urgence pour vous soutirer directement des données sensibles. Même avec un VPN, il est donc essentiel de rester prudent et de vérifier systématiquement la fiabilité d’un site internet, l’origine d’un message, ou encore l’identité de son interlocuteur avant de communiquer la moindre information.

NordVPN propose en option des outils très pratiques comme son gestionnaire de mots de passe NordPass // Source : Nord VPN

En marge de ces arnaques, les attaques les plus classiques continuent de sévir. Le piratage par force brute des comptes en ligne est toujours d’actualité, mais avec quelques bonnes pratiques et un outil adapté, les risques peuvent facilement être réduits. Opter systématiquement pour un mot de passe robuste de huit caractères ou plus et activer l’authentification à double facteur (2FA) chaque fois que possible est un bon début. Pour vous faciliter la tâche, NordVPN a justement prévu NordPass. Cet outil génère pour vous des mots de passe forts, puis les enregistre dans un coffre-fort sécurisé pour vous éviter d’avoir à les retenir.

Une fois toutes ces précautions prises, les risques sont déjà bien contenus. Il reste toutefois un dernier cas contre lequel il est difficile de lutter : les fuites de données. En février dernier, à la suite d’une cyberattaque de grande ampleur menée sur Viamedis et Almerys, les numéros de Sécurité sociale et l’état civil de plus de 33 millions de Français ont ainsi été exposées.

Ce cas est loin d’être isolé. Plateformes de jeux vidéo, éditeurs, e-commerçants, aucune entreprise n’est à l’abri. Pas même les fournisseurs de VPN. Pour protéger leurs abonnés, certains d’entre eux comme NordVPN ont choisi d’appliquer une politique stricte de no-log. Par ce biais, ils s’engagent à ne jamais enregistrer vos données de connexion et vos activités en ligne. Ainsi, même en cas de cyberattaque, votre confidentialité reste préservée.

VPN seul ou protection complète : NordVPN a des offres abordables pour tous

À l’occasion des soldes d’hiver, le VPN de NordVPN est accessible à partir de seulement 3,25 euros par mois avec un abonnement « Basique » de 2 ans.

La version « Ultime » comprenant en plus une protection anti-malware et anti-tracking, un gestionnaire de mots de passe, 1 To de stockage cloud sécurisé, ainsi qu’une assurance cyber risques, est quant à elle disponible au prix contenu de 6,61 euros par mois.

Encore hésitant ? NordVPN vous propose de tester sa solution durant 30 jours et vous rembourse si vous n’êtes pas satisfait.