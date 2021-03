Xiaomi Mi 11 Ultra officialisé : zoom x120, charge ultra rapide et écran arrière… Il joue une ligue au-dessus

Le Xiaomi Mi 11 Ultra vient d'être officiellement présenté pendant une grosse conférence organisée par la marque. Ce smartphone de la démesure mise sur un énorme module photo (avec un très grand capteur principal un zoom x120 en numérique), une charge ultra rapide avec ou sans fil et une excellente qualité pour l'écran et le son.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra a énormément fait parler de lui au cours des dernières semaines. Le voici officiellement présenté désormais. Le nom du smartphone ne fait pas de mystère : il veut proposer l’expérience la plus aboutie sur le haut de gamme de la marque et mise essentiellement sur la photo et la vidéo.

À cet égard, on peut observer un énorme module à trois capteurs au dos du smartphone. Sur la partie supérieure de la surface arrière, celui-ci s’étale en effet sur toute la largeur. Le message est clair : le Xiaomi Mi 11 Ultra veut faire l’étalage des grosses performances de ses caméras.

Tout pour la photo et la vidéo

Le grand public retiendra notamment que les trois capteurs embarqués savent filmer en 8K à 24 images par seconde et profitent d’un mode nuit.

Justement, regardons la configuration du Mi 11 Ultra de plus près. Le smartphone se dote du « plus grand capteur d’appareil photo pour smartphone actuellement sur le marché ». Conçu conjointement avec Samsung, il a en effet une taille de 1/1,12 pouce pour une définition de 50 mégapixels et un objectif ouvrant à f/1,95. Ledit capteur promet de très bonnes performances en faible luminosité en fusionnant quatre pixels en un pour capter plus de lumière, comme il est désormais de coutume sur ce genre d’appareils.

À cela s’ajoute un ultra grand-angle de 48 mégapixels (f/2,2) avec un champ de vision de 128 degrés. Celui-ci sert également aux photos en macro. Enfin, le téléobjectif a lui aussi droit à une définition de 48 mégapixels (f/4,1) pour un zoom optique x5 et un grossissement numérique allant jusqu’à x120. La stabilisation optique est de la partie d’ailleurs sur le téléobjectif — et évidemment sur le capteur principal.

La marque l’affirme haut et fort, cette « incroyable configuration à trois caméras » est « la plus avancée de Xiaomi à ce jour ». À l’avant, le capteur pour les selfies est de 20 mégapixels (f/2,2).

La charge 67 W avec ou sans fil

L’autre atout majeur de ce Xiaomi Mi 11 Ultra réside dans sa charge rapide. La batterie de 5000 mAh profite en effet d’un bloc de 67 W. Ce n’est pas tout : on retrouve cette puissance dans la charge sans fil qui peut aussi monter à 67 W. Le constructeur promet ainsi que l’on retrouve les 100 % d’énergie en seulement 36 minutes.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra continue de rouler des mécaniques sur d’autres aspects de sa fiche technique avec un Snapdragon 888 couplé à de la RAM LPPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1.

Deux écrans et un design imposant en céramique

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est un smartphone grand, large et lourd : 164,3 x 74,6 x 8,38 mm pour un poids très conséquent de 234 grammes. Il embarque un écran incurvé QHD+ de 6,81 pouces avec affichage AMOLED et un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 30 à 120 Hz. Pour une excellente réactivité au toucher, l’échantillonnage tactile monte à 480 Hz.

La dalle est protégée par du verre Gorilla Glass Victus tandis que le dos est fait de céramique. Attardons-nous encore un peu sur le verso, car on doit signaler — à droite des capteurs photo — la présence d’un écran arrière de 1,1 pouce, AMOLED également et d’une petite définition de 126 x 294 pixels. Ce dernier profite d’un mode Always-on display pour toujours afficher les informations importantes et les notifications. Il sert aussi à prévisualiser les photos que vous faites, par exemple si vous utiliser les capteurs arrière pour un selfie.

Il est bon aussi de souligner la présence de deux haut-parleurs stéréo certifiés Harman Kardon comme sur le Xiaomi Mi 11 classique. Important : le Mi 11 Ultra est certifié IP68 pour l’étanchéité.

Pas encore de prix pour le Xiaomi Mi 11 Ultra

Le Xiaomi Mi 11 Ultra sortira bel et bien en France, mais on ne connaît pas encore les prix officiels en euros qui seront pratiqués dans l’Hexagone. On sait toutefois que le smartphone se déclinera en blanc et en noir.

Sans surprise, le Xiaomi Mi 11 Ultra met aussi en avant sa compatibilité 5G, notamment avec la bande de fréquence 3,5 GHz (n78) qui s’appuie sur des infrastructures spécialement conçues pour ce réseau. Vous aurez ainsi tout le loisir de choisir le forfait 5G qui vous sied le plus.

D’autres produits ont été annoncés pendant la conférence de Xiaomi : un Mi 11i, des Mi 11 Lite, un Mi Smart Band 6 et un Mi Smart Projector 2 Pro.