Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro : Full HD HDR 10 avec Android TV, un projecteur vidéo très complet

En plus d'annoncer une flopée de smartphones Mi 11, Xiaomi lève le voile sur un projecteur compact avec une belle fiche technique. Full HD, HDR10, Android TV, Chromecast, DTS-HD, Dolby Audio... le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro est très complet.

Xiaomi n’est pas à son projecteur vidéo, on a déjà pu découvrir le Mi Smart Projector par exemple mais aussi le Mi Laser (4K). Cette fois-ci, on découvre la seconde itération du Mi Smart Projector qui adopte un tout nouveau design : il s’agit du Mi Smart Projector 2 Pro.

Un projecteur vidéo compacte et transportable

Le Mi Smart Projector 2 Pro n’est pas un vidéo-projecteur portable, mais il est transportable grâce à sa taille compacte (215 x 201 x 143 mm pour 3,7 kg). Il utilise une puce DMD 0,47″ avec une image Full HD via une source lumineuse LED d’une puissance de 1300 lumens. C’est déjà une grosse évolution avec une luminosité deux fois plus importante que le précédent modèle. Cela lui permet désormais de prendre en charge le HDR10.

Son bloc optique ne dispose pas de zoom ; la focale est fixe et la netteté se règle avec un focus électrique. C’est donc la position de l’appareil qui déterminera la taille de votre image. Vous pouvez donc avoir une image de 60 à 120 pouces en fonction de la configuration de votre pièce.

Il est également doté de haut-parleurs 2 x 10 Watts intégrés avec la prise en charge du DTS-HD et du Dolby Audio, ce qui devrait permettre d’en faire une solution d’appoint en déplacement pour écouter de la musique dans de bonnes conditions.

Ce que l’on appréciera également est la prise en charge d’Android TV (Android 9.0) avec le Play Store, ce qui permet de ne pas se casser la tête pour obtenir les applications les plus populaires. Cela donne accès également la fonction Chromecast pour projeter les contenus de votre smartphone via le projecteur vidéo. Sans oublier, Google Assistant qui sera accessible depuis la télécommande directement.

Ce projecteur propose des fonctionnalités pour adapter l’image projetée en fonction de son inclinaison par rapport au mur. Cela permet d’avoir une image droite et bien positionnée grâce à une correction automatique omnidirectionnelle.

Parmi les connectiques à l’arrière, il y a 2 HDMI .0 (dont un avec l’ARC), 1 USB 2.0 plein format, 1 sortie audio jack, 1 entrée AV, 1 sortie optique S/PDIF et 1 port en Ethernet pour compléter l’accès Wi-Fi.

Le Mi Smart Projector 2 Pro sera disponible à partir de 999 euros dans le monde, nous ne connaissons pas encore la date de sa disponibilité et son prix en France. Il sera évidemment possible de l’importer d’autres marchés, mais c’est toujours un risque : vous n’aurez pas le support client local et vous risquez de vous retrouver avec un OS différent si vous avez importé un produit du marché chinois.