Xiaomi Mi Smart Band 6 : enfin un capteur SpO2 et davantage d’activités

Au cours de son évènement exceptionnel, Xiaomi a dévoilé (entre autres) le Mi Smart Band 6, un nouveau bracelet connecté qui intègre finalement un capteur SpO2 (à défaut du NFC).

La famille de produits Xiaomi s’agrandit (beaucoup) aujourd’hui. Aux côtés des nouveautés de sa gamme Mi 11 et d’un vidéoprojecteur, la marque chinoise a également dévoilé son nouveau bracelet connecté, le Mi Smart Band 6.

Les bases restent les mêmes

Au premier regard, il est difficile de distinguer ce Mi Smart Band 6 de son prédécesseur, le Mi Smart Band 5. Il en reprend notamment le format ovale, qu’il raffine un peu plus en étendant l’affichage qui mesure désormais 1,56 pouce, remplaçant ainsi le bouton tactile au profit de commandes directement à l’écran. Pour accompagner cet élargissement de l’écran, la définition a également été revue à la hausse et passe à 152 x 486 pixels, soit 326 pixels par pouce.

Sur le format, on reste donc sur une formule sobre, agrémentée par la fantaisie des couleurs disponibles pour son bracelet. Six coloris sont possibles : noir, orange, jaune, vert olive, blanc ivoire et bleu. Bien sûr, le bracelet étant pensé pour les sportifs, on retrouve toujours la résistance 5 ATM pour un usage même sous l’eau.

Le capteur SpO2 en plus

Alors que le NFC se fait toujours attendre sur cette gamme de produits, Xiaomi a écouté ses fans et a intégré un capteur d’oxygénation du sang (SpO2) à son bracelet connecté. On retrouve également toujours les accéléromètres, gyroscopes et cardiofréquencemètre déjà présents sur les générations précédentes.

Ce nouveau capteur SpO2 permet ainsi de garder son niveau d’oxygène à l’œil pendant les exercices intenses, mais aussi d’améliorer le suivi du sommeil, avec une détection plus efficace des phases de sommeil paradoxal.

Enfin, le Xiaomi Mi Smart Band 6 reconnait désormais 30 types d’exercices différents (contre 11 sur la précédente génération), dont 6 activités qui se déclenchent automatiquement durant l’exercice pour un suivi plus précis.

Toujours une grande autonomie

Avec sa batterie de 125 mAh, le Xiaomi Mi Smart Band 6 propose une autonomie de 14 jours avec une recharge complète en moins de 2 heures. Le bracelet connecté est toujours compatible avec Android, iOS, les applications Mi Wear et Mi Fit, ainsi que Strava.

Malgré ces améliorations, le Mi Smart Band 6 se paye le luxe de baisser de prix et ne coûte plus que 44,99 euros. Difficile de faire meilleur rapport qualité-prix.