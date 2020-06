Vivo X50, X50 Pro et X50 Pro+ : des smartphones très prometteurs avec le mécanisme à cardan

Vivo, du groupe BKK Electronics comme Oppo, OnePlus et Realme, vient de dévoiler la nouvelle gamme X50 : trois smartphones Android haut de gamme. Les 50 Pro et X50 Pro+ introduisent une innovation intéressante du côté de la photographie et de la vidéo.

Vivo n’est pas encore présent officiellement en Europe, mais cela ne saurait tarder. La crise sanitaire et économique que traverse le monde a retardé les plans de la marque chinoise, mais son lancement est toujours dans les starting blocks.

En attendant, Vivo est très présent en Chine et dans bien d’autres pays d’Asie, la marque chinoise vient de dévoiler sa toute nouvelle gamme Vivo 50. Au total, ce sont trois smartphones qui partagent un socle de caractéristiques et un design : les Vivo X50, X50 Pro et X50 Pro+.

Globalement, ces Vivo X50 ressemblent au Galaxy S20 Ultra, avec une épaisseur relativement fine pour des smartphones 5G.

Caractéristiques des Vivo X50, X50 Pro et X50 Pro+

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, Vivo a fait le choix le choix d’un Snapdragon 765G sur les deux premiers smartphones, ce qui permet de proposer la 5G, et le Snapdragon 865 sur le X50 Pro+ avec son modem X55.

Vivo X50 Vivo X50 Pro Vivo X50 Pro+ Ecran 6,56 pouces AMOLED

Full HD+ (2376 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement à 90 Hz

Ecran plat 6,56 pouces AMOLED

Full HD+ (2376 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement à 90 Hz

Bords incurvés 6,56 pouces AMOLED

Full HD+ (2376 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement à 120 Hz

Bords incurvés SoC Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 865 Stockage et mémoire vive 8 Go / 128 Go

8 Go / 256 Go 8 Go / 128 Go

8 Go / 256 Go 8 Go / 256 Go Caméras arrière 48 mégapixels

8 mégapixels téléobjectif

8 mégapixels ultra grand-angle

13 mégapixels pour la profondeur 48 mégapixels avec stabilisation Cardan

13 mégapixels téléobjectif

8 mégapixels ultra grand-angle

13 mégapixels pour la profondeur 50 mégapixels avec stabilisation Cardan

13 mégapixels téléobjectif

8 mégapixels ultra grand-angle

13 mégapixels pour la profondeur Caméra avant 32 mégapixels 32 mégapixels 32 mégapixels Connectivités 5G

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

USB Type-C 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

USB Type-C 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

USB Type-C Epaisseur et poids 7,49 mm

172 grammes 8 mm

180 grammes 8 mm

180 grammes Capacité de batterie

Vitesse de charge 4200 mAh

Charge rapide 33 Watts 4315 mAh

Charge rapide 33 Watts 4315 mAh

Charge rapide 44 Watts

Les trois smartphones partagent une dalle AMOLED de 6,56 pouces en définition Full HD+ (2376 x 1080 pixels), mais le X50 Pro+ peut monter à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que les autres sont à 90 Hz. Vivo fait également le choix de faire profiter des bords incurvés à ses deux smartphones plus armés. On notera la prise en charge du HDR10+.

La plus grande différence entre le X50 et les variantes Pro est du côté des caméras, avec une meilleure caméra téléobjectif sur les Pro ainsi que la présence du Wi-Fi 6. Néanmoins ce qui différencie vraiment les X50 Pro et X50 Pro+ du X50 est la présence d’un mécanisme à cardan unique comme évoqué dans les rumeurs. C’est un système que l’on trouve habituellement sur les appareils photo et caméras.

Un système de stabilisation cardan

La caméra principale possède son propre système de stabilisation optique équipé d’un cardan auto-stabilisant à deux axes à stabilisation. Concrètement, cela signifie que l’objectif peut rester stable à un moment donné même si le smartphone bouge.

Ce mécanisme est déjà connu et utilisé, l’exploit est de l’intégrer dans une épaisseur de seulement 4,5 millimètres. Vivo explique que cela permet d’obtenir une stabilisation 300 % plus efficace que les systèmes de stabilisation existants.

Cette caractéristique a été puisée sur le Vivo Apex 2020, un concept phone présenté plus tôt cette année et qui ne sera jamais commercialisé. L’Apex 2020 est un smartphone vitrine qui permet à la marque Vivo d’introduire des innovations qui seront présentes sur les futurs flagships.

D’ailleurs, on notera que le modèle haut de gamme X50 Pro+ utilise le nouveau capteur Isocell GN1 1/1,3 pouce de 50 mégapixels conçu par Samsung pour l’appareil photo principal (l’entrée de gamme utilise un capteur Sony IMX598 de 48 mégapixels sans stabilisation à cardan). Cette version X50 Pro+ bénéficie également d’un design en cuir vegan, comme l’Oppo Find X2 Pro, ainsi qu’une charge très rapide de 44 Watts.

Pour le moment, la disponibilité de ces smartphones n’est prévue qu’en Chine pour un tarif qui débute à environ 440 euros HT pour le modèle d’entrée de gamme. Espérons que ces trois smartphones soient le fer de lance de la marque Vivo pour son lancement en Europe attendu d’ici la fin de l’année 2020.