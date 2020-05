Le Vivo X50 est à surveiller de près : stabilisation d’images digne d’un gimbal et véritable zoom variable 5x-7x

Vivo va présenter son futur flagship nommé X50 début juin, l'occasion d'introduire des innovations en photo et vidéo. On s'attend à une stabilisation d'images digne d'un système gimbal mais aussi d'un véritable zoom avec des longueurs focales variables.

Le X50 sera le prochain flagship du constructeur chinois Vivo, une marque qui appartient au groupe BBK Electronics (Oppo, OnePlus, Realme). Vivo prépare d’ailleurs son arrivée en Europe et en France mais on ne connaît pas encore les détails des futures annonces prévues pour nous. Peut-être que ce X50 sera un de ses premiers smartphones commercialisés dans nos contrées.

Le Vivo X50 intégrerait une fonction gimbal et un véritable zoom

Ce Vivo X50 est intrigant à plus d’un titre car il semble avoir puisé quelques caractéristiques que l’on retrouve sur le Vivo Apex 2020, un smartphone présenté plus tôt cette année et qui ne sera jamais commercialisé. L’Apex 2020 est un smartphone vitrine qui permet à la marque Vivo d’introduire des innovations qui seront présentes sur les futurs flagships.

Pour aller plus loin

Voici le Vivo Apex 2020 : pourquoi ses innovations photo sont si alléchantes

Justement, on y est. Une vidéo publiée sur le réseau social chinois Weibo dévoile un module de caméras, qui comprend un téléobjectif, deux objectifs classiques mais aussi un objectif beaucoup plus grand. Ce gros objectif intégrerait une fonction gimbal, suggérant une stabilisation d’images très performante. La stabilisation optique est une caractéristique que l’on retrouve sur de nombreux smartphones, néanmoins il n’est pas possible d’atteindre les performances d’un stabilisateur externe pour smartphone pour tourner des vidéos dans des conditions difficiles (randonnée, running, etc.).

Pour aller plus loin

Notre sélection des meilleurs stabilisateurs pour smartphones à acheter en 2020

Vivo a expliqué que la conception de cette caméra était inspirée par les yeux des caméléons et était 200 % plus efficace qu’une stabilisation OIS typique, permettant des expositions nocturnes plus longues et des vidéo stables. Vivo a également publié des visuels de teasing. On pourra également s’attendre à une autre caractéristique de l’Apex 2020, un système de zoom périscope avec une longueur focale variable : les éléments de l’objectif se déplaceraient réellement, permettant un véritable zoom optique 5x-7x. Les smartphones actuels ont des caméras avec un longueur focale constante, le zoom est hybride : un mélange de zoom optique et numérique avec l’aide de plusieurs caméras.

L’annonce de Vivo est prévue le 1er juin en Chine… rendez-vous sur Frandroid pour découvrir tout ça.