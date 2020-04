Vivo V19 tout juste officialisé, ce smartphone marquera-t-il les premiers pas de la marque en Europe ?

Vivo qui s'apprête à arriver en Europe vient d'officialiser un smartphone en Chine : le Vivo V19.

Vivo vient d’officialiser le Vivo V19, un smartphone qui pourrait marquer l’arrivée de la marque chinoise en Europe. En effet, Vivo avait prévu d’annoncer son arrivée lors du dernier salon Mobile World Congress, annulé à cause de la crise du coronavirus. Pour rappel, Vivo est une marque intégrée au groupe BBK Electronics, comme les marques Oppo et OnePlus (qui va annoncer ses OnePlus 8 le 14 avril prochain).

Vivo 19 : un milieu de gamme bien armé

Le Vivo V19 est smartphone milieu de gamme, il intègre un SoC Qualcomm Snapdragon 712, une généreuse batterie de 4500 mAh à charge rapide (33 Watts) et un écran Super AMOLED perforé pour abriter les deux caméras avant. Concernant cet écran, c’est une diagonale de 6,44 pouces en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels). L’ensemble tourne sous Android 10 avec l’interface maison Funtouch OS 10. Au niveau de la partie inférieure de l’écran, on retrouve un capteur d’empreintes digitales optique.

Associés au SoC Snapdragon 712, on retrouve 8 Go de RAM et deux capacités disponibles avec 128 et 256 Go de stockage interne extensible par microSD. Notez que ce n’est pas un smartphone 5G, il supporte néanmoins toutes les bandes de fréquences 4G utilisées en Europe. Parmi les autres caractéristiques, nous avons : une connectique USB Type-C, une sortie audio jack 3,5 mm et du Bluetooth 5.0.

4 caméras à son dos

Comme vous pouvez le voir plus haut sur le visuel, le Vivo V19 a quatre caméras à son dos. Nous avons une caméra principale de 48 mégapixels avec un objectif f/1,79. Il est accompagné d’une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un objectif f/2,2, une caméra pour le mode portrait de 2 mégapixels et une caméra pour le mode macro. Ce smartphone Vivo de la stabilisation vidéo sur la caméra principale, le mode nuit également, mais aussi le mode nuit pour la caméra frontale et une seconde caméra selfie ultra grand-angle.

Ce nouveau Vivo V19 devrait être le premier smartphone de la marque chinoise à être commercialisé en Europe. Nous avons eu confirmation qu’il s’agissait d’un modèle international, néanmoins nous ne savons pas si le Vivo V19 sera commercialisé en France. Nous aurons certainement de nouvelles informations très vite.