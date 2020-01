OnePlus 8, 8 Pro et 8 Lite : super écran, design, caractéristiques… tout ce que l’on sait sur eux

En 2020, on attend particulièrement l'annonce des OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et aussi du OnePlus 8 Lite. Voici tout ce qu'il faut savoir à leur sujet, avant leur officialisation.

Ils font clairement partie des smartphones les plus attendus de l’année 2020 : les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro promettent, comme toujours, monts et merveilles tandis qu’une version plus modeste, le OnePlus 8 Lite, semble également se profiler pour contenter les budgets moins importants.

En attendant leur officialisation, nous avons regroupé dans ce papier les diverses informations qui circulent déjà au sujet de ces smartphones. Voici donc tout ce que l’on sait sur les OnePlus 8, OnPlus 8 Pro et OnePlus 8 Lite.

Le condensé en vidéo

🤔 Combien y aura-t-il de OnePlus 8 ?

Tout juste après les OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro, il était déjà question des OnePlus 8 et OnPlus 8 Pro. Après tout, cela fait quelque temps que la marque nous a habitués à des déclinaisons Pro de ses smartphones. Cependant, il faut avouer que le OnePlus 8 Lite a été, pour sa part, une petite surprise quand il a commencé à faire parler de lui par l’intermédiaire du leaker OnLeaks, une fois n’est pas coutume.

Grâce à cette stratégie, on imagine que la marque pourra aller chatouiller toujours un peu plus le marché premium avec ses OnePlus 8 et 8 Pro sans délaisser les segments de prix plus modestes avec son OnePlus 8 Lite dont l’existence a été corroborée par une maquette aperçue dans une vidéo officielle.

🎨 Quel sera le design des OnePlus 8 ?

Fait notable : aucun des trois OnePlus 8 ne devrait intégrer de caméra pop-up. En effet, sur les rendus dévoilés très tôt sur le web, on peut voir que les trois smartphones opteraient pour un trou dans l’écran afin de loger leur capteur photo frontal. De ce fait, Samsung ne serait plus le seul constructeur du marché à proposer des téléphones avec une dalle AMOLED percée. En effet, OnePlus est un grand amoureux de cette technologie d’affichage et cela n’est pas près de changer avec la prochaine génération.

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro auraient ainsi droit à des designs très similaires : écran incurvé, poinçon en haut à gauche, module photo vertical et centré à l’arrière. On notera tout de même la présence d’un quatrième capteur photo pour le modèle Pro — sans doute pour la profondeur — tandis que le modèle classique se contenterait d’un triple appareil photo.

OnePlus 8 OnePlus 8 Pro

Pour sa part, le OnePlus 8 Lite composerait avec un écran plat, verrait son trou dans l’écran centré et embarquerait un triple module photo arrière dans le coin supérieur gauche. En ce qui concerne les dimensions, celles du OnePlus 8 ont déjà été évoquées : 160,2 x 72,9 x 8,1 mm.

Nous n’avons pas encore ce genre d’informations pour la version Pro, mais voici en contrepartie les mensurations attendues pour le OnePlus 8 Lite : 159,2 x 74 x 8,6 mm. Quant aux diagonales d’écran, retenez les éléments suivants :

6,5 pouces pour le OnePlus 8

pour le OnePlus 8 6,65 pouces pour le OnePlus 8 Pro

pour le OnePlus 8 Pro 6,4 pouces pour le OnePlus 8 Lite

À noter que la prise jack ne semble au rendez-vous sur aucun des trois terminaux. Quant au lecteur d’empreintes, on devrait le retrouver à chaque fois sous la surface de l’écran.

😍 Que peut-on attendre pour l’écran du OnePlus 8 Pro ?

L’écran du OnePlus 8 Pro devrait LA grande force de ce modèle. En effet, le constructeur a dévoilé les technologies d’affichage qu’il souhaitait intégrer dans son porte-étendard. Au programme : un taux de rafraîchissement à 120 Hz, une définition QHD+, un indice JNCD inférieur à 0,8 pour des couleurs affichées plus fidèles à la réalité que jamais et un échantillonnage de l’écran tactile à 240 Hz pour une excellente réactivité.

À cela s’ajoute une technologie MEMC qui fera en sorte que les vidéos non prévues pour le 120 Hz, notamment les films et séries, s’affichent quand même de manière fluide pour ne pas perturber les yeux. De son côté, le OnePlus 8 devrait rester sur du 90 Hz et sans doute sur une définition Full HD+.

If you’ve seen high-quality TVs, you’re no stranger to MEMC. We’ve created a custom MEMC chip that can push ordinary 30fps video up to 120, so any video gets the full advantage of our 120Hz Fluid Display. pic.twitter.com/YPD3fw5uOn — Pete Lau (@PeteLau) January 16, 2020

La charge sans fil entre dans la partie

Il est assez difficile de prédire la fiche technique du OnePlus 8 Lite, mis à part le fait qu’elle sera moins costaude que celle de ses deux compères. Quant aux deux compères justement, il faudrait notamment miser sur de la charge sans fil. Ce serait là une première pour le constructeur qui, jusqu’à aujourd’hui, a toujours considéré que cette technologie n’était pas assez efficace pour être adoptée. Notons à ce propos qu’une solution VOOC de 30W est déjà prête du côté de la marque sœur Oppo.

Pour le reste des caractéristiques, on peut d’ores et déjà miser, sans trop se mouiller, que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro embarqueront un Snapdragon 865, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm. Tablons également sur une grosse mémoire vive en soutien et sur un espace de stockage non extensible, mais qui ne descendrait pas en dessous de 128 Go.

En ajoutant les optimisations de l’appareil photo qui devraient aussi accompagner ces nouveaux smartphones, voilà à peu près tout ce que l’on peut dire pour le moment sur les OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8 Lite.

Prix et disponibilité

Les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro ont été annoncés dans le courant du mois de mai pour être commercialisés une semaine plus tard pour le second, et au début du mois de juin pour le premier. On peut estimer qu’un calendrier similaire sera adopté pour la présentation et le lancement de la nouvelle génération.

Côté prix, la hausse de prix n’est pas inévitable, mais reste très probable. Pour le OnePlus 8, un tarif démarrant à 599 euros est envisageable, tandis que le OnePlus 8 Pro pourrait éventuellement démarrer aux abords des 800 euros. Pour le OnePlus 8 Lite, un tarif dans le segment des 400 euros semble envisageable.