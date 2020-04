OnePlus confirme et détaille son premier chargeur sans fil

Le chargeur sans fil OnePlus Warp Charge 30 Wireless, le premier de la marque, sera présenté en même temps que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Cela a été confirmée par la marque qui livre aussi quelques détails techniques.

Il s’agissait d’un secret de polichinelle, mais il est toujours bon de pouvoir confirmer ce genre d’informations. Le Warp Charge 30 Wireless, le premier chargeur sans fil de OnePlus sera bel et bien présenté en même temps que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Pour rappel, la date de cet événement est prévu pour le 14 avril prochain.

Mais revenons-en au OnePlus Warp Charge 30 Wireless. Ce socle de recharge sans fil a fait l’objet d’un communiqué de presse de la marque qui confirme ainsi le lancement de cet accessoire, « et ce sur son nouveau flagship ultra-premium de la série OnePlus 8 ». *On imagine donc que c’est uniquement le OnePlus 8 Pro qui devrait en profiter.

30 W et un convertisseur à pompe de charge isolé

OnePlus explique ainsi que sa Warp Charge 30 Wireless, avec sa puissance de 30 W, permettra au smartphone de passer de 1 à 50 % de batterie en seulement 30 minutes.

Ce n’est pas tout, le communiqué de OnePlus évoque l’utilisation d’un convertisseur à pompe de charge isolé. Sur le forum de la marque, on trouve quelques informations intéressantes à ce sujet.

Le convertisseur à pompe de charge garantit une efficacité de charge de 97 % et minimise la quantité d’énergie convertie en chaleur. Conçue avec des fonctionnalités similaires à celles d’un coupe-circuit, le convertisseur à pompe de charge isolé désactive la charge lorsque des courants et des tensions anormaux sont détectés. Cette fonction aide à maintenir une charge stable et protège votre téléphone pendant la mise sous tension.

À cela s’ajoute une « une communication en temps réel entre le chargeur sans fil et le téléphone via une puce personnalisée. La puce aide à contrôler le courant et la tension du chargeur pour maximiser l’efficacité globale. En combinant ces deux technologies pionnières, nous avons pu garantir une charge sans fil puissante de 30 W à la fois rapide et stable ».

Le chargeur sans fil coûterait 70 euros

Rappelons que pendant longtemps, la charge sans fil a été boudée par OnePlus qui jugeait la technologie encore trop inefficace et imparfaite. Les temps ont changé et l’entreprise semble avoir enfin trouvé satisfaction avec cette solution.

À cet égard, Pete Lau, le cofondateur de la firme, explique que « les nouvelles technologies ne sont implémentées sur nos produits qu’après avoir été méticuleusement testées afin d’atteindre une expérience utilisateur supérieure. Après 3 ans de R&D, nous sommes fiers d’enfin apporter à nos utilisateurs l’une des technologies de recharge sans fil parmi les plus rapides du monde. »

Concernant le Warp Charge 30 Wireless, des informations plus tôt ce matin évoquaient déjà certains éléments confirmés ici. Il y était surtout question d’un prix d’environ 70 euros pour le chargeur sans fil de OnePlus.