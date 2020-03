OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro : la date d’annonce est révélée, c’est pour bientôt

OnePlus a dévoilé la date de présentation officielle de ses futurs smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Nous savons désormais quand seront présentés les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. La marque a en effet annoncé la date de l’officialisation de ses prochains smartphones. Rendez-vous donc le 14 avril prochain pour un événement qui sera retransmis en ligne.

Le constructeur ne fait pas trop de mystère et parle ouvertement de « la série OnePlus 8 ». En outre, la marque « continue d’améliorer son expérience « fast & smooth » en apportant une gamme intégralement 5G avec une qualité d’écran plus saisissante que jamais et une performance encore plus rapide », lit-on dans le communiqué.

Combien de smartphones ?

Ledit communiqué ne précise pas combien d’appareils seront annoncés lors de l’événement. En plus des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, verra-t-on également le OnePlus 8 Lite (ou OnePlus Z) ? Difficile à savoir pour le moment, mais les dernières informations à ce sujet pointent vers une sortie plus tardive de cette déclinaison plus modeste.

Sinon, on s’attend, au moins pour le OnePlus 8 Pro, à l’intégration d’un écran 120 Hz pour une fluidité similaire à celle offerte par les Galaxy S20 de Samsung. Pour les performances, les deux téléphones devraient embarquer un puissant Snapdragon 865 de Qualcomm. À cet égard, rappelons que des fiches techniques complètes supposées des deux appareils ont déjà fait leur apparition sur le web.

Un détail important : OnePlus devrait enfin apporter une certification IP68 sur son OnePlus 8 Pro pour garantir sa résistance à l’eau et à la poussière.