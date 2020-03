« OnePlus Z » serait le vrai nom du OnePlus 8 Lite

Le OnePlus 8 Lite attendu dans les mois qui viennent s'appellerait en réalité le OnePlus Z pour s'inscrire dans la lignée du OnePlus X de 2015.

En plus des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, on attend un troisième smartphone dans cette série. Depuis longtemps est ainsi évoqué un OnePlus 8 Lite. Il s’agirait d’un modèle aux caractéristiques plus modestes que ses deux compères. Toutefois, il semblerait que ce nom ne soit pas le bon.

En effet, selon le bien informé Max Weinbach de XDA Developers, le vrai nom de ce troisième smartphone serait plutôt « OnePlus Z ».

The source referred to it as "OnePlus Z" and said the hardware matched the previous OnePlus 8 Lite render. https://t.co/zB5PN9nQjW — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 28, 2020

Cet appareil serait donc le descendant assumé du OnePlus X sorti il y a quelques années par la marque. En 2015, ce smartphone avait en effet pour objectif d’offrir un rapport qualité/prix très alléchant alors que OnePlus commençait progressivement à proposer des produits plus chers, car plus sophistiqués.

Un bon rapport qualité/prix

On retrouverait donc la même logique avec ce OnePlus Z : laisser les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro titiller des sommes élevées pour contenter les utilisateurs aux budgets plus modestes. On pourrait simplement se demander où est passé le OnePlus Y.

Max Weinbach précise par ailleurs que, selon sa source, toute la partie matérielle du OnePlus Z correspond bien aux rendus déjà aperçus du OnePlus 8 Lite. En outre, le leaker Ishan Agarwal corrobore l’appellation « OnePlus Z ». Il indique aussi que cette déclinaison devrait être lancée un peu plus tard cette année.

Indeed! The cheaper #OnePlus phone that will be launching later this year may come under a new "OnePlus Z" Series. Let's wait and watch. #OnePlusZ https://t.co/cXJmm29mRt — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 28, 2020

En effet, on s’attendait à ce que ce OnePlus 8 Lite ou Z soit dévoilé après les deux autres modèles de la série. Toutefois, même les OnePlus 8 et 8 Pro seraient un petit peu retardés.