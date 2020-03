OnePlus 8 Lite : un retard conséquent par rapport au OnePlus 8 serait prévu

Le OnePlus 8 Lite pourrait ne pas être présenté en même temps que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Un retard dû au coronavirus est notamment évoqué.

Cela fait un petit moment que nous parlons de ces trois smartphones : le OnePlus 8, le OnePlus 8 Pro et le OnePlus 8 Lite. Ce dernier attirait particulièrement l’attention puisqu’il semblait permettre à la marque de rester sur des segments de prix abordables tout en continuant d’aller chercher des technologies plus pointues — et donc des prix plus élevés — avec les deux autres modèles.

Il n’y a pas longtemps, une annonce en d’avril était évoquée pour les trois appareils de la série OnePlus 8. Le leaker Max J. pense même savoir que la date est fixée au 15 avril.

(Concept image – for illustration purpose only) pic.twitter.com/jFBKvJ3RB2 — Max J. (@MaxJmb) March 13, 2020

Toutefois, le réputé site WinFuture écrit que le OnePlus 8 Lite ne se joindrait pas à la fête. Du moins, pas en même temps que les autres appareils. Le média indique par ailleurs que le constructeur aurait rencontré des retards de production dus aux mesures de sécurité prises par les gouvernements face à la propagation du coronavirus.

L’événement d’officialisation des produits aurait d’ailleurs été prévu plus tôt avant d’être repoussé au 15 avril pour ces raisons.

Priorité sur les modèles haut de gamme

On peut donc supposer que le OnePlus 8 Lite aurait donc été sacrifié par la marque pour qu’elle puisse se concentrer en priorité sur les deux modèles haut de gamme : les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Ainsi, selon les sources de WinFuture, il est possible que le OnePlus 8 Lite se fasse attendre pendant plusieurs mois après la présentation des autres déclinaisons en avril. Par ailleurs, on ne sait toujours pas quand exactement débuteront les ventes, que ce soit pour cette version allégée ou pour les OnePlus 8 classique et OnePlus 8 Pro.

Aussi, tout porte à croire que l’annonce d’avril ne se fera pas via une conférence physique et sera diffusée en streaming en direct. Rappelons que l’on s’attend, pour le OnePlus 8 Lite, à un écran plat de 6,4 pouces cadencé à 90 Hz, mais aussi à un SoC MediaTek Dimensity 1000, laissant ainsi les puces Snapdragon 865 de Qualcomm aux grands frères.