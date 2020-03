OnePlus 8, 8 Pro et 8 Lite : l’annonce serait prévue en avril

OnePlus dévoilerait sa nouvelle gamme de smartphones dès le mois d'avril. Le fabricant serait donc en avance sur son calendrier classique.

Quand on a vu les fuites sur le OnePlus 8 commencer dès le mois d’octobre 2019, avant même la présentation du OnePlus 7T, on doit avouer qu’on se doutait que la marque avait pris un peu d’avance sur son planning.

Grâce aux sources du site TechRadar India, on en sait un peu plus sur le calendrier de la marque en 2020. Il n’est pas étonnant que la presse indienne obtienne des échos des plans de OnePlus. La marque chinoise est en effet première du segment des smartphones premium en Inde, et c’est donc un marché clé pour le fabricant de smartphones.

Conférence d’annonce prévue en avril

Historiquement, la première vague de smartphone OnePlus est dévoilée au début de l’été, plusieurs mois après le MWC. Cela permet à la marque d’obtenir de meilleur prix sur les composants, notamment sur les puces Snapdragon 800 de Qualcomm, en plus de ne pas concurrencer frontalement les grandes marques comme Samsung sur le temps de communication.

Au cours des dernières années, OnePlus a avancé de plus en plus la date de présentation de ses smartphones, jusqu’au mois de mai en 2019 pour le OnePlus 7.

D’après le site TechRadar India, la gamme OnePlus 8 serait présentée dès la deuxième semaine du mois d’avril, entre le 6 et le 12 donc. La marque avancerait encore d’un mois la présentation de son smartphone par rapport à 2019. Déjà en février, le leaker Ishan Agarwal avait prédit un lancement fin mars ou début avril.

Une gamme de trois smartphones

Cette année a aussi ça de particulier que OnePlus ne dévoilerait plus deux smartphones, mais bien trois. D’après les fuites la marque préparerait en effet le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, mais aussi le OnePlus 8 Lite. Une déclinaison prévue à un prix plus accessible, plus proche de l’ADN historique de la marque.

Bien sûr, difficile de savoir en l’état si OnePlus pourra bien organiser une grande conférence pour dévoiler ses nouveaux produits. L’épidémie COVID-19 pousse une par une les marques à annuler ou repousser leurs événements.