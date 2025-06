OnePlus réduit déjà de 100 € le prix de sa nouvelle tablette, avec un cadeau en prime

Plus performante, avec un écran plus grand, une plus grosse batterie et une recharge filaire plus rapide, la OnePlus Pad 3 est une nouvelle tablette qui a tout pour plaire. Pour son lancement, sa version la plus musclée est 100 euros moins chers.

OnePlus Pad 3 // Source : frandroid.com

OnePlus cherche à se faire une place sur le marché des tablettes Android et dégaine un nouvel exemplaire : la OnePlus Pad 3. Une version qui apporte de nombreuses améliorations par rapport au précédent modèle. Elle sort donc une fiche technique bien musclée, et la firme chinoise fait une belle offre de lancement : une remise de 100 euros sur le modèle 16 Go / 512 Go, avec un cadeau au choix.

Les forces de la OnePlus Pad 3

Un design affiné avec un très grand écran bien calibré

D’excellentes performances

Une bonne autonomie

Si la version 16 + 512 Go de la OnePlus Pad 3 est vendu à 699 euros, elle est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur le site de la marque. Vous avez aussi au choix un cadeau offert : le clavier, le Stylet, la coque ou le chargeur SuperVooc 80 W.

Une tablette de grande taille

Au premier abord, on constate que la OnePlus Pad 3 a grandi. Avec sa diagonale agrandie (13,2 pouces de diagonale contre 12,4 pouces auparavant), on a affaire à une grande tablette qui pèse tout de même 675 grammes. Plus aminci que la précédente version, la nouvelle tablette de OnePlus jouit d’une belle finition, mais qui se trouve un peu moins confortable que la Pad 2 à cause de ses arrêtes tranchantes.

À l’avant, on a droit à un grand écran LCD avec une meilleure définition (3 392 x 2 400 pixels). Il procure entière satisfaction ou presque ! La dalle est particulièrement brillante et ça peut devenir gênant lorsqu’on désire utiliser la tablette en extérieur. Autrement, une fréquence de rafraîchissement variable pouvant aller de 60 Hz à 144 Hz maximum rend l’expérience utilisateur totalement fluide.

Puissante et endurante pour l’utiliser au quotidien sans soucis

Pour assurer de bonnes performances, c’est la puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, qui pilote la tablette. Résultat : on a des performances de haut niveau pour le multitâche et les applications gourmandes en ressources, comme les jeux 3D exigeants. À cela s’ajoute OxygenOS 15, une interface plaisante, avec divers outils, dont certains sont accessibles par l’intermédiaire de la barre latérale.

Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, la marque ajoute une batterie d’une capacité de 12 140 mAh (contre 9 510 mAh pour la One Plus Pad 2). Elle assure donc une bonne autonomie, et la recharge filaire peut s’effectuer assez rapidement grâce à une puissance de 80 W.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur la OnePlus Pad 3.

