Honor Pad V9 : cette nouvelle tablette (avec écran 2,8K à 144 Hz) est déjà 100 € moins chère

Dévoilée au MWC 2025 de Barcelone, la Honor Pad V9 est une nouvelle tablette tactile qui offre un rapport qualité-prix assez avantageux. Le site officiel de la marque la propose en ce moment à 399,90 euros au lieu de 499,90 euros.

La nouvelle Honor Pad V9 attire l’œil, notamment en raison de sa dalle 2,8K atteignant une fréquence de rafraîchissement 144 Hz. De quoi concurrencer l’iPad Air M2 sur cet aspect. La tablette de Honor mise aussi sur l’IA, un autre bon point pour la productivité. Et, elle a beau avoir été lancée il y a peu, elle bénéficie déjà d’une réduction de 100 euros sur son prix de vente conseillé.

Les points essentiels de la Honor Pad V9

Une dalle LCD IPS 2,8K de 11,5 pouces + 144 Hz

Des fonctions d’intelligence artificielle

Une batterie de 10 100 mAh

Lancée à 499,90 euros, la tablette Honor Pad V9 est aujourd’hui disponible en promotion à 399,90 euros sur honor.com.

Une dalle qui fait de l’ombre à celle de l’iPad Air

La tablette Honor Pad V9 est un modèle particulièrement léger et fin avec ses 475 g sur la balance et ses 6,1 mm d’épaisseur. On a ainsi face à nous une ardoise plutôt élégante, qui promet une bonne prise en main. Elle marque aussi des points avec son écran, une dalle LCD IPS de 11,5 pouces qui affiche une définition 2,8K (2 800 x 1 840 pixels), soit l’assurance d’images bien détaillées et nettes. La dalle occupe en plus 88 % de la face avant de la tablette, pour des bordures similaires à celles des modèles concurrents chez Apple et Samsung, notamment.

Autre atout de cet écran : sa fréquence de rafraîchissement 144 Hz, qui permet de profiter d’une excellente fluidité, que cela soit pour le visionnage de vidéos ou pour les jeux vidéo. De quoi concurrencer l’iPad Air M2, lequel se contente d’une dalle IPS 2,3K de 11 pouces limitée à 60 Hz. Ajoutons à cela une luminosité maximale de 500 cd/m2 et une couvrance totale du spectre DCI-P3 ; cela signifie que la tablette est capable d’afficher une palette de couleurs très étendue.

Douée pour le multitâche et la productivité

Dans les entrailles de la Pad V9, se niche un processeur MediaTek Dimensity 8350 couplé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. La puce, octa‑core et gravé en 4 nm, regroupe 4 coeurs Cortex-A715 à 3,2 GHz et 4 coeurs Cortex-A510 à 2,2 GHz, mais aussi une partie graphique Mali-G615 MC6 lui offrant une petite marge de manoeuvre en gaming. On peut aussi compter sur un NPU MediaTek 780, qui permet à la tablette d’offrir des fonctions d’intelligence artificielle calculées localement.

Justement, la Pad V9 peut totalement vous permettre d’être plus productif et efficace dans votre travail grâce à ses fonctionnalités IA : transformation de paroles en texte, traduction en temps réel, conversion d’une écriture manuscrite en texte, résumés de notes… Cette tablette sous MagicOS 9 gère en plus côté multitâche grâce notamment à son système de fenêtres flottantes, offrant la possibilité de jongler entre plusieurs applications sur un seul et même écran.

Enfin, côté autonomie, la Honor Pad V9 intègre une grosse batterie de 10 100 mAh censée offrir jusqu’à 13h30 d’autonomie en streaming vidéo. Et elle est compatible avec la recharge rapide en 35W.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.