Honor lance sa Pad V9, avec un meilleur écran que celui de l’iPad Air, pour moins cher

Honor ne fait pas uniquement acte de présence au MWC. En plus du MagicBook Pro 14, le groupe chinois présente à Barcelone une nouvelle tablette prometteuse : la Pad V9. D’ores et déjà disponible en France, cette dernière mise sur l’IA et sur un écran alléchant.

Voici la nouvelle Honor Pad V9 // Source : Honor

Nous en parlions il y a quelques jours, Honor dévoilait en Chine son MagicBook Pro 14, un nouvel ultraportable OLED dopé aux nouvelles puces Intel Arrow Lake-H. Ce modèle a fait le déplacement jusqu’à Barcelone, dans le cadre de sa commercialisation en Europe, mais il n’est pas seul. Au MWC, Honor a également dévoilé sa nouvelle tablette Pad V9.

Affichée en France à 499 euros (voire même 449 euros dans le cadre de l’offre de lancement), cette dernière est disponible dès à présent. Elle offre en l’occurrence un rapport équipement / prix plutôt avantageux, notamment grâce à l’ajout d’un écran 2,8K aguicheur.

Une tablette élégante et techniquement réussie ?

Dans le détail, cet écran LCD IPS de 11,5 pouces affiche une définition de 2800 x 1840 pixels et un taux d’occupation de 88% (pour des bordures similaires à celles des modèles concurrents chez Apple et Samsung, notamment). Cet écran est censé afficher une luminosité maximale de 500 cd/m2 tout en couvrant intégralement le spectre DCI-P3 et en atteignant une fréquence de rafraîchissement 144 Hz.

Source : Honor Source : Honor Source : Honor Source : Honor

Déclinée en blanc et en gris métallisé, l’Honor Pad V9 s’appuie pour le reste sur un processeur MediaTek Dimensity 8350 couplé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage… le tout logés dans un châssis de 6,1 mm d’épaisseur pour 475 g.

Ce processeur octa‑core est gravé en 4 nm. Lancé en fin d’année dernière, il regroupe 4 coeurs Cortex-A715 à 3,2 GHz et 4 coeurs Cortex-A510 à 2,2 GHz, mais aussi une partie graphique Mali-G615 MC6 lui offrant une petite marge de manoeuvre en gaming, ainsi qu’un NPU MediaTek 780 permettant à l’Honor Pad V9 d’offrir des fonction d’intelligence artificielle calculées localement.

La tablette est pour le reste dotée d’un capteur photo arrière de 13 Mpx et d’une batterie de 10 100 mAh censée offrir jusqu’à 13h30 d’autonomie en streaming vidéo. Cette dernière est également compatible avec la recharge rapide en 35W.

Proposé à partir de 719 euros, l’iPad Air profite, pour contexte, d’un châssis de 6,1 mm d’épaisseur lui aussi, et d’une puce M2 nettement plus puissante… mais se contente par contre d’un écran IPS « Liquid Retina » 2,3K (2360 x 1640 pixels) de 11 pouces, limité à 60 Hz.