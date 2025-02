Honor Magicbook Pro 14, un ultraportable très appétissant avec la crème des processeurs mobiles Intel

Honor a dévoilé en Chine un nouveau PC portable compact : le Magicbook Pro 14. Ce modèle de 14 pouces s’équipe d’un écran OLED 3K et d’un processeur Intel « Arrow Lake-H » de dernière génération.

Voici le Honor Magicbook Pro 14 // Source : Honor

Honor est bien décidé à se faire une place toujours plus importante sur le marché des PC portables. En Chine, l’ex-filiale de Huawei a lancé un nouveau modèle prometteur : le Magicbook Pro 14. Proposé en parallèle du très bon Magicbook Art 14 (un modèle ARM plus léger, avec webcam amovible), ce nouvel ultraportable de 14 pouces mise pour sa part sur des solutions Intel de dernière génération « Arrow Lake-H », dévoilées pour la première fois au CES.

Pour l’instant commercialisé uniquement en Chine, l’engin est affiché pour l’équivalent d’environ 790 euros HT. On ignore toutefois à ce stade si Honor prévoit, ou non, un lancement international pour ce modèle. En l’état, il est donc possible qu’il n’arrive jamais sous nos latitudes.

OLED, Arrow Lake-H, châssis en aluminum et design élégant

Quoi qu’il en soit, l’appareil est à première vue très bien armé face à la concurrence. On y trouve notamment un processeur Intel Core ultra 5 225H ou Intel Core Ultra 9 285H en fonction de la configuration choisie, couplé à 16, 24 ou 32 Go de mémoire vive en LPDDR5.

Côté affichage, les bonnes nouvelles continuent, avec l’utilisation d’un panneau OLED de 14,6 pouces offrant une généreuse définition 3K (3120 x 2080 pixels). Cet écran bénéficie en outre d’une fréquence de rafraîchissement 120 Hz, d’une luminance maximale donnée à 700 cd/m2 et d’une couverture intégrale du spectre de couleurs DCI-P3. Honor parle enfin d’un DeltaE intérieur à 0,5 pour une parfaite restitution des couleurs sur ce panneau organique, tactile ou non en fonction de la configuration choisie, souligne NotebookCheck.

Source : Honor Source : Honor

Sur le plan du design, enfin, Honor mise sur un châssis et des coloris similaires à ceux du Huawei Matebook 14, dévoilé l’année dernière à Dubai. L’appareil adopte ainsi un carénage en aluminium brossé de 1,39 kg pour 16,9 mm d’épaisseur. Sur son flanc gauche sont logés une sortie HDMI 2.1, deux ports USB-C et une prise casque ; tandis que le côté droit de l’engin abrite deux ports USB-A 3.2 Gen 2.

Pour le reste on retrouve pêle-mêle, sur ce Honor Magicbook Pro 14, une webcam 1080p, un lecteur d’empreintes digitales, deux haut-parleurs, trois micros, un clavier rétroéclairé, et une batterie de 92 Wh censée offrir jusqu’à 12 heures d’autonomie en bureautique.