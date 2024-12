La Xiaomi Poco Pad est enfin disponible en France, et elle est déjà moins chère sur le site officiel

Dévoilée en mai dernier, la Xiaomi Poco Pad, une tablette tactile très bien équipée, vient tout juste d’arriver sur le marché français. Il était temps. La deuxième bonne nouvelle, c’est que malgré sa sortie récente, elle est déjà en promotion sur le site officiel, qui l’affiche à 240 euros au lieu de 300 euros.

Xiaomi Poco Pad // Source : Frandroid

Lorsque Xiaomi avait levé le voile, en mai dernier, sur sa toute nouvelle tablette tactile pas chère, la Poco Pad, nous avions d’abord été séduits par sa fiche technique très prometteuse. Grand écran 120 Hz, SoC solide, batterie considérable… Elle avait tout pour plaire. Puis vint la déception quand on a appris qu’elle ne serait pas commercialisée en France, la marque ayant visiblement préféré mettre la lumière sur sa Redmi Pad Pro. Mais ça y est, la Poco Pad est enfin vendue dans nos contrées, et même à prix réduit en ce moment.

Les points forts de la Xiaomi Poco Pad

Une dalle IPS QHD+ de 12,1 pouces rafraîchie à 120 Hz

Un SoC Snapdragon 7s Gen 2

Une batterie de 10 000 mAh

Initialement affichée à 300 euros, la Xiaomi Poco Pad est aujourd’hui disponible en promotion à 240 euros sur le site officiel de Xiaomi.

Une tablette joliment conçue avec un écran ultra-fluide

Xiaomi n’a pas du tout négligé le design de sa Poco Pad, malgré son prix de lancement contenu. On a ainsi droit à une tablette tactile au design monocoque en métal très épuré et élégant, qui a en plus l’avantage d’être suffisamment fine (7,5 mm d’épaisseur seulement) pour garantir une prise en main confortable. Elle est aussi assez légère (571 g), mais tout de même bien résistante, notamment grâce au Corning Gorilla Glass 3 qui protège son écran contre les rayures.

S’agissant de cet écran, justement, la Poco Pad s’équipe d’une très grande dalle de 12,1 pouces, au format 16:10, qui offre ainsi une surface d’affichage plus confortable. Elle est par ailleurs dotée de la technologie IPS, qui permet de profiter d’angles de vision bien ouverts, d’une définition 2,5K (2 560 x 1 600 pixels) pour un maximum de netteté, mais aussi et surtout d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, réglé automatiquement ou bien manuellement. Autant dire que la fluidité sera ici exemplaire.

Une bonne configuration au programme

Dans les entrailles de cette Poco Pad, on trouve par ailleurs un SoC Snapdragon 7s Gen 2, épaulé par 8 Go de mémoire vive. Une configuration solide qui permet à la tablette de répondre à tous les usages courants, comme la navigation sur le web, le visionnage de séries, un peu de jeu 3D et la consultation de réseaux sociaux. Côté interface, c’est HyperOS qui prend place, avec quelques fonctions adaptées à la tablette, comme la possibilité de copier-coller des éléments entre la tablette et un smartphone ou encore d’afficher l’écran du smartphone sur la tablette.

La Xiaomi Poco Pad marque aussi des points pour sa compatibilité avec de nombreux équipements : stylet, clavier et Pad Cover peuvent en effet y être associés pour une meilleure expérience. Enfin, côté autonomie, la Poco Pad nous régale avec une batterie de 10 000 mAh, qui offre, selon la marque, 16 heures de lecture vidéo sur une charge. Pour couronner le tout, la Poco Pad est compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W.

