Xiaomi Redmi Pad Pro : une tablette Android haut de gamme débarque en France

Xiaomi a annoncé la sortie de sa nouvelle tablette haut de gamme, la Redmi Pad Pro. Avec son écran de 12,1 pouces et ses performances prometteuses, elle se positionne comme une concurrente sérieuse sur le marché des tablettes. Mais est-elle vraiment « Pro » comme son nom l'indique ?

Xiaomi a officiellement lancé sa tablette « haut de gamme », la Redmi Pad Pro, en France. Cette nouvelle venue arbore un écran de 12,1 pouces avec une définition de 2,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Contrairement aux écrans OLED souvent vantés dans les communiqués de presse, il s’agit ici d’un écran IPS LCD. Cet écran propose un format 16:10, particulièrement adapté pour le divertissement.

Avec une luminosité atteignant 500 nits, et jusqu’à 600 nits pour les pics HDR, l’écran de la Redmi Pad Pro promet une expérience visuelle très correcte, même en extérieur. La tablette supporte également le Dolby Vision et est protégée par le Gorilla Glass 3. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz est adaptatif.

Sous le capot, la Redmi Pad Pro est équipée du Snapdragon 7s Gen 2, couplé à 6 ou 8 Go de mémoire vive LPDDR4X, et d’un stockage UFS 2.2. Cette combinaison assure des performances solides pour la plupart des applications courantes et des jeux. La présence d’un slot microSD permet d’étendre le stockage, une fonctionnalité appréciable pour ceux qui ont besoin de plus d’espace.

En termes de connectivité, la tablette dispose du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, mais ne propose aucune variante cellulaire. Xiaomi mise donc sur une utilisation principalement domestique ou dans des environnements où le Wi-Fi est accessible. Au pire, vous pourrez partager la connexion de votre smartphone.

L’un des atouts majeurs de la Redmi Pad Pro est son système audio. Équipée de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos et Hi-Res Audio, elle offre une expérience sonore immersive, idéale pour le visionnage de films ou l’écoute de musique.

Côté logiciel, la tablette fonctionne sous Android avec l’interface Xiaomi HyperOS. Cette interface propose plusieurs fonctionnalités pour une synchronisation facile avec les smartphones Android et les PC Windows. Cela permet une meilleure intégration dans l’écosystème numérique des utilisateurs.

Xiaomi accompagne sa tablette de deux accessoires principaux : le clavier Redmi Pad Pro et le stylet Redmi Smart Pen. Le clavier, bien que dépourvu de trackpad, offre un espacement confortable des touches de 19 mm, facilitant la saisie. Le stylet, avec ses 4096 niveaux de pression et son taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, se veut précis et réactif.

Accessoires et prix

La Redmi Pad Pro est disponible en trois coloris : bleu, gris et vert. Elle est commercialisée sur Mi.com, Amazon, ainsi que dans plusieurs enseignes comme Boulanger, Fnac-Darty, Carrefour, Auchan et Leclerc. Les prix sont de 329,99 € pour la version 6+128 Go et de 379,99 € pour la version 8+256 Go. Les accessoires sont proposés à 99,99 € pour le clavier, 69,99 € pour le stylet, et 29,99 € pour le Flip Cover.

Pour son lancement, Xiaomi propose des offres. Du 21 mai au 2 juin, la version 6+128 Go est disponible à 299 € au lieu de 329,99 €. De plus, pour l’achat d’un pack comprenant la version 8+256 Go, un Flip Cover et le stylet, le prix est de 379,99 € au lieu de 479,7 €.

