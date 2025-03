Cette nouvelle tablette Lenovo boostée à l’IA avec écran 3K à 144 Hz, est déjà en promotion sur Amazon

Tout juste arrivée sur le marché, la Lenovo Idea Tab Pro est une tablette Android boostée à l’IA avec une fiche technique musclée. Elle plaît davantage avec cette baisse de prix : 366 euros au lieu de 449 euros de base.

Lenovo Idea Tab Pro // Source : frandroid.com

Le constructeur Lenovo propose quelques bonnes références sur le marché des tablettes, et vient de lancer deux nouvelles références qui mise sur l’IA et la productivité. Parmi elles, on trouve la Lenovo Idea Pad Pro, un modèle conçue pour les étudiants qui est bien équipé et surtout à un prix intéressant. En ce moment elle profite de plus de 80 euros de remise.

Que propose la Lenovo Idea Tab Pro ?

Une dalle 12,7 pouces 3K à 144 Hz

Une puce MediaTek performante

La prise en charge de Google Gemini et de la charge rapide

La Lenovo Idea Tab Pro (avec stylet inclus) est disponible au prix de 449 euros, mais sur Amazon, la tablette est en promotion à 366,74 euros.

Une tablette conçu pour les étudiants

La Lenovo Idea Tab Pro est une tablette qui vise avant tout à aider les étudiants dans leurs activités de recherche et de prise de notes. Pour cela, la marque intègre l’IA avec Google Gemini et sa fonctionnalité Circle to Search. À l’aide du stylet ou votre doigt, il suffit d’encercler un élément que vous souhaitez rechercher, et une page Google se lancera.

Pour vous faciliter la prise de note, Lenovo ajoute le système Easy Jot qui avec le stylet Tab Pen Plus, permet d’annoter n’importe quel élément affiché à l’écran et d’enregistrer ses trouvailles au format PDF ou JPG.

Mais aussi pour le divertissement

Une fois allumée, on ne découvre pas de technologie Amoled, mais une dalle IPS LCD avec une définition 3K (soit 2 944 x 1 840 pixels) et une luminosité de 400 nits. Il sera difficile de lire confortablement les informations sur l’écran à l’extérieur, mais le revêtement mat permet de minimiser les reflets dans les environnements les plus lumineux.

La dalle est très satisfaisant pour consulter du contenu, surtout que son taux de rafraîchissement à 144 Hz offre une navigation agréable et fluide. Le tout est agrémenté d’une qualité sonore immersive grâce à ses quatre haut-parleurs JBL compatibles Dolby Atmos.

À l’intérieur de la tablette Lenovo, on découvre le processeur MediaTek Dimensity 8300. Dans l’ensemble, l’ardoise est capable de réaliser n’importe laquelle de vos tâches sans rechigner et peut aussi lancer des jeux mobiles en 3D, mais sans les graphismes à fond. Pour tenir la cadence, l’appareil intègre une batterie de 10 200 mAh qui assure une bonne autonomie. Enfin, s’il est rare d’avoir une tablette compatible avec la charge rapide, ici celle de la Tab Pro s’élève à 45W.

Si vous souhaitez découvrir d'autres références abordables que l'on recommande chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères.

