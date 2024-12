Avec 30 % de moins, cette tablette Lenovo avec écran 2K rafraîchi à 90 Hz est au juste prix

Parmi les nombreuses tablettes Android sur le marché, on compte la Lenovo Tab M10 5G, un modèle qui propose quelques caractéristiques vraiment intéressantes, comme son écran 2K rafraîchi à 90 Hz. Bonne nouvelle : la voilà en promotion à 279 euros au lieu de 399 euros.

Lenovo Tab M10 5G // Source : lenovo.com

Aux côtés des tablettes ultra premium, on trouve aussi sur le marché des ardoises d’entrée de gamme bien plus modestes, mais qui sont tout à fait adaptées à un usage quotidien et plutôt familial. La Lenovo Tab M10 5G en fait partie, mais son prix contenu ne l’empêche pas de proposer un bel écran rafraîchi à 90 Hz. Cette ardoise tactile vaut le détour, d’autant plus qu’aujourd’hui, elle coûte 120 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir de la Lenovo Tab M10 5G

Une tablette au petit format, avec un écran 2K à 90 Hz

Une puce Snapdragon entrée de gamme efficace

Une autonomie confortable

Avec un prix barré à 399,01 euros, la tablette Lenovo Tab M10 5G se trouve actuellement en promotion à 279,91 euros sur le site de la marque.

Une ardoise bien conçue, avec quelques atouts dans sa manche

La Lenovo Tab M10 5G est une ardoise qui adopte une esthétique plutôt élégante avec sa finition bicolore mat au dos. Elle est aussi robuste, puisqu’elle résiste non seulement à l’eau et à la poussière, mais également aux rayures. Elle ne pèse en plus pas bien lourd avec ses 490 g. Une tablette facile à prendre en main, donc, mais aussi à transporter partout.

À l’avant, on a droit à une dalle LCD de 10,61 pouces avec une définition 2K (2 000 x 1 200 pixels). On aurait apprécié de l’Oled, mais l’écran fait profiter d’une belle qualité d’image, avec un niveau de détails largement suffisants et de larges angles de vision. On a même un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une meilleure fluidité. Côté audio, on a droit à deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, une fonctionnalité qui devrait offrir un meilleur rendu audio.

Une tablette efficace et rassurante au quotidien

Dans les entrailles de la Lenovo Tab M10 5G, on trouve une puce Snapdragon 695, associée à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce processeur ne transforme pas la tablette en monstre de puissance, mais elle répondra correctement à la plupart de simples usages classiques, comme la navigation sur le web, la consultation des réseaux sociaux et le lancement de jeux peu gourmands qui ne demandent pas beaucoup de ressources côté graphismes. La Tab M10 5G est par ailleurs livrée avec Android 13, une interface bien épurée et simple à appréhender.

Enfin, côté autonomie, la Lenovo Tab M10 5G embarque une batterie de 7 7000 mAh, qui promet une belle endurance. D’après le constructeur, l’ardoise peut tenir jusqu’à 12 heures d’autonomie en lecture vidéo). La tablette se recharge par ailleurs avec un bloc de 20 W, ce n’est pas le plus rapide, mais il faudra se contenter de cela.

