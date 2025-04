Lenovo Yoga Tab Plus : cette nouvelle tablette bostée à l’IA avec écran 3K et 144 Hz s’affiche à prix réduit à la Fnac

Vedette du CES 2025 de Las Vegas, la tablette tactile Lenovo Yoga Tab Plus, clairement tournée pour les professionnels avec l’intégration de l’IA, est en ce moment en promotion à 799,99 euros sur Fnac, au lieu de 899,99 euros de base.

Lors du CES 2025 de Las Vegas, Lenovo a brillé en présentant deux tablettes. Tout d’abord, l’Idea Pad Pro, un modèle pour les étudiants, aussi bien dans son design que dans son prix. Ensuite, pour les professionnels en quête de puissance et de polyvalence : la Lenovo Yoga Tab Plus, concernée par la réduction de 100 euros chez Fnac aujourd’hui, est un modèle plus performant, avec un écran 3K et 144 Hz pour tous vos travaux et le multitâche.

Les points forts de la Lenovo Yoga Tab Plus

La puce Snapdragon 8 Gen 3 permet d’utiliser l’IA sans soucis

Le clavier externe et le stylet Tab Pen Pro fournis avec la tablette

La batterie de 10 200 mAh avec une charge rapide 45 W

Commercialisée en même temps que le CES 2025 à 899,99 euros, la Lenovo Yoga Tab Plus est disponible en ce moment sur Fnac à 799,99 euros.

Une tablette qui vous aide dans la création de contenu

La Lenovo Yoga Tab Plus est une tablette tactile conçue pour la création et même la création assistée grâce à l’intelligence artificielle. Grâce à sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, la tablette peut sans problème utiliser des fonctions d’IA et s’adapter à vos besoins pour vous aider dans la vie de tous les jours. Avec votre consentement et en analysant vos documents et fichiers, la tablette peut vous donner des idées et vous aider à créer des textes, dessins et autres productions.

Tout ça, c’est grâce à l’assistant AI Now qui tourne en local sur la tablette. Il est basé sur le modèle Lama 3 de Meta et permet de tenir des conversations comme vous le feriez avec ChatGPT ou Gemini. Ça permet d’obtenir des résumés de document, par exemple, ce qui représente un gain de temps considérable.

Une puissance digne de ce nom

La tablette tactile est un vrai modèle de puissance, puisqu’en plus de son processeur évoqué plus haut, vous avez 16 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Un combo gagnant qui permet de bénéficier de la fluidité que propose l’écran, une dalle LCD IPS de 12,7 pouces qui affiche de la 3K à 144 Hz avec un pic de luminosité de près de 900 cd/m². Ce qui permet de l’utiliser un peu partout et ça tombe bien, parce qu’avec son clavier et son stylet, c’est totalement sa vocation.

Avec ces deux accessoires, c’est un véritable petit ordinateur portable que vous avez sous la main, ce qui vous permet de l’utiliser en milieu professionnel ou pour des usages nécessitant pas mal de puissance. Tout ça avec une batterie de 10 200 mAh compatible charge rapide 45 W, ce qui permet de l’utiliser pendant une journée entière de travail. Avec du WiFi 7, du Bluetooth 5.4, de l’audio Dolby Atmos par Harman Kardon et deux capteurs avant/arrière de 13 Mpx pour compléter la panoplie, vous avez là une vraie station de travail polyvalente.

Si vous êtes un peu perdu dans l’univers des tablettes tactiles, vous pouvez suivre nos recommandations dans notre guide d’achat dédié.

