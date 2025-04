Lenovo Tab P12 : cette grande tablette taillée pour le multitâche perd 25 % de son prix sur Amazon

Avec son grand écran 3K scindable et son stylet pratique, la Lenovo Tab P12 est une tablette idéale pour les professionnels, créatifs et autres adeptes du multitâche. Un modèle qui bénéficie en plus d’un prix assez contenu : Amazon le propose en effet à 299,90 euros au lieu de 399,90 euros.

La Lenovo Tab P12. // Source : Lenovo

La Lenovo Tab P12 fait partie des tablettes les plus polyvalentes de la marque, puisqu’elle peut aussi bien convenir aux professionnels et créateurs qu’aux familles. Son grand écran 3K que l’on peut scinder en quatre, ou encore son stylet bien réactif, seront bien utiles pour le multitâche. Si elle vous tente, sachez que cette tablette tactile coûte actuellement moins de 300 euros grâce à une belle baisse de prix.

Ce qu’il faut savoir sur la Lenovo Tab P12

Une dalle 3K de 12,7 pouces qui peut se diviser en 4K

Un stylet précis

Une bonne autonomie

Initialement affichée à 399,90 euros, la tablette Lenovo Tab P12 est aujourd’hui disponible en promotion à 299,90 euros sur Amazon.

Une tablette parfaite pour le multitâche

La Lenovo Tab P12 est une tablette élégante aux tranches fines et plates, dont les angles sont joliment arrondis. Elle a en plus l’avantage d’être plutôt légère avec ses 610 g sur la balance. Bref, on a là un modèle bien conçu, qui marque encore plus de points avec son écran. En effet, cette Tab P12 embarque une grande dalle LCD de 12,7 pouces bénéficiant d’une définition 3K (2 944 x 1 840 pixels), soit l’assurance d’images bien nettes et détaillées. Surtout, cet écran est capable de se scinder en quatre, et même d’afficher jusqu’à cinq fenêtres flottantes. Autant dire que les adeptes du multitâche seront servis.

La tablette s’accompagne aussi d’un stylet Tab Pen Plus, qui offre, selon Lenovo, plus de 4 000 niveaux de sensibilité à la pression. Il est même doté d’un bouton permettant de déclencher l’appareil photo avant. Bref, un stylet polyvalent, qui permet surtout de dessiner avec précision. Il est également possible d’utiliser, sur la tablette, le logiciel Nebo 4.0, sur lequel on peut faire des croquis et organiser des notes manuscrites.

La charge rapide est là

La Lenovo Tab P12 renferme une puce MediaTek Dimensity 7050, épaulée par 8 Go de RAM et ici complétée par 128 Go de stockage (extensible via microSD). Avec une telle configuration, la tablette peut tout à fait encaisser diverses tâches classiques comme la consultation de réseaux sociaux, le visionnage de séries, la prise de notes, le dessin ou encore l’affichage d’e-books. Le Wi-Fi 6 est par ailleurs de la partie et offre de bons débits. Concernant son système d’exploitation, la Tab P12 tourne sous Android 13 et donne donc accès au Play Store.

Enfin, au sujet de son autonomie, la Tab P12 est équipée d’une batterie de 10 200 mAh, qui lui permet de rester allumée durant 10 heures avant de devoir passer par la case recharge, d’après le constructeur. La tablette est d’ailleurs compatible avec la charge rapide à 30 W, mais notez que le chargeur fourni avec la tablette n’autorise des charges que jusqu’à 20 W.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles pas chères du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.