Alors que l’on attend encore le OnePlus 7T Pro, voilà que le OnePlus 8 se montre déjà sous toutes ses coutures. Une prouesse une nouvelle fois signée OnLeaks.

Steve Hemmerstoffer, plus connu sous le pseudonyme d’OnLeaks, est l’un des leakers les plus réputés lorsqu’il s’agit de révéler le design ou des informations sur un smartphone. Son bilan est impressionnant et c’est généralement de nombreux mois avant la sortie officielle d’un produit qu’il publie ses premières fuites. Aujourd’hui, c’est OnePlus qui en fait les frais.

OnePlus 8 avant 7T Pro

Alors que le OnePlus 7T vient tout juste d’être annoncé, mais pas encore commercialisé, et que le OnePlus 7T Pro manque toujours à l’appel, le serial leaker vient de révéler ce qu’il sait à propos du…. OnePlus 8. Voilà qui s’annonce comme un coup dur pour la marque chinoise à quelques jours du lancement des ventes de ses nouveaux fleurons de 2019.

Notons qu’habituellement les fuites d’OnLeaks proviennent d’usines chinoises, ce qui lui permet d’avoir toutes les informations nécessaires à la conception d’un design en 3D dès lors que le smartphone entre dans sa phase d’assemblage. Ici, il est précisé que ses données proviennent directement d’un informateur interne à OnePlus.

Nouveau design à écran perforé

À en croire cette source fiable, le OnePlus 8 posséderait un design se reprochant un peu plus de la version « Pro » de 2019. On remarque immédiatement l’écran incurvé sur les bords de 6,5 pouces, ainsi que le retour du triple module photo arrière agencé à la verticale. Adieu le gros œil arrondi du OnePlus 7T. L’encoche tire également sa révérence ici, remplacée par une bulle perforée en haut à gauche de l’écran. Un élément plus discret qui n’est bien sûr pas sans rappeler le Honor View 20 ou le Samsung Galaxy S10.

Enfin, toujours au niveau de l’esthétique, le haut-parleur situé sur la tranche inférieure change d’aspect. La série d’orifices circulaires laissent leur place à une fine entaille unique. Le tout repose dans un châssis de 160,2 x 72,9 x 8,1 mm.

Enfin la charge sans fil sur le OnePlus 8

Toujours d’après la même source, le OnePlus 8 serait enfin équipé de la charge sans fil. Rappelons que jusqu’à présent, OnePlus se refusait à l’intégrer dans ses smartphones afin d’éviter de faire monter le coût final de ses produits pour l’utilisateur, mais aussi par manque d’efficacité de cette technologie par rapport à la charge rapide filaire.

Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies de charge sans fil rapide, comme le Xiaomi Mi Charge Turbo à 30 W, OnePlus n’a plus d’excuse.

Désormais, il reste à attendre jusqu’en juin 2020 — date à laquelle OnePlus a l’habitude de présenter ses smartphones — pour connaître exactement ce qui se cache sous le capot de ce smartphone.

