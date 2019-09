La charge sans fil n’est toujours pas disponible sur le OnePlus 7T. La marque a tenté de justifier ce choix en mettant en avant les mêmes limites que sur les précédentes générations. Un argument qui fonctionne encore aujourd’hui, mais qui ne sera sans doute bientôt plus pertinent.

C’est devenu une sorte de rengaine. À chaque fois que OnePlus sort un nouveau téléphone, d’aucuns s’étonnent d’observer l’absence de charge sans fil. Le OnePlus 7T tout récemment dévoilé n’y échappe pas.

Interrogé sur la question par 91Mobiles, le cofondateur de la marque, Pete Lau, a tenté d’apporter une explication à cette concession. Et c’est encore une fois les arguments de la rapidité et de la chauffe qui ont été mis en avant par l’homme d’affaires. La position officielle de l’entreprise n’a en effet pas changé au cours des derniers mois.

Vite et sans surchauffe

Pour OnePlus, la charge sans fil ne pourra être adoptée que lorsqu’elle atteindra la même vitesse que la charge filaire, et ce, sans entraîner de hausse de température. Cet argument commence doucement à devenir obsolète puisque l’année 2019 aura vu fleurir de nouvelles technologies de recharges sans fil vraiment prometteuses. Huawei propose en effet une solution à 27W avec ses Mate 30 et Mate 30 Pro quand Xiaomi a dévoilé sa technologie Mi Charge Turbo à 30W avec son Mi 9 Pro 5G.

Ainsi, ce discours sur la rapidité ne sera bientôt plus justifiable. Reste la question de la température et Pete Lau indique que les tests effectués sur le OnePlus 7T avec une charge sans fil de 30W engendraient des pics de chaleur trop importants. Au moins, le constructeur semble surveiller la question de près et, qui sait, peut-être ne faudra-t-il pas attendre trop longtemps avant de voir un smartphone de la marque prendre en charge cette technologie.

Rappelons enfin que le OnePlus 7T est livré avec un chargeur rapide filaire de 30W.