Viltrox dévoile un objectif pas cher, mais redoutablement lumineux pour vos portraits

Le constructeur Viltrox, habitués des solutions à petit budget, commercialise désormais un objectif 85mm plein format ouvrant à f/1,4. Destinée aux appareils à monture Sony E, l’optique veut notamment concurrencer le Sony FE 85mm f/1.4 GM II… mais avec un prix bien plus agressif.

Voici l’honorable Viltrox AF 85mm F1.4 Pro FE, monté ici sur un petit Sony Alpha 7C // Source : Viltrox

Viltrox AF 85mm F1.4 Pro FE. C’est l’intitulé complet du nouvel objectif 85 mm que le constructeur chinois Viltrox souhaite proposer aux amateurs de portraits et de photo de rue. Annoncée fin février lors du CP+, cette optique proposée exclusivement pour les appareils photo Sony à monture E fait désormais son entrée sur le marché à un prix de 669 euros en Europe.

Pour aller plus loin

Objectifs photo : tout comprendre aux différentes optiques pour votre appareil photo

Avec ce tarif très appétant Viltrox souhaite apporter une saine concurrence à certaines solutions nettement plus onéreuses, comme le Sony FE 85mm f/1.4 GM II (vendu à plus de 2000 euros).

Ce dernier conserve toutefois l’avantage de la légèreté, avec 642 grammes au compteur contre 800 grammes tout rond pour le nouveau 85 mm de Viltrox. Les deux objectifs affichent néanmoins — en plus d’une ouverture et d’une focale communes –, un encombrement similaire (107,3 mm pour le Sony contre 108,5 mm pour le Viltrox), ainsi qu’un même diamètre de filtres (77 mm dans les deux cas).

Dans la même veine, ce nouveau Viltrox AF 85mm F1.4 Pro FE propose également des spécifications similaires (au moins sur le papier) à l’excellent Sigma 85mm F1.4 DG DN Art… pour moitié moins cher.

Un 85 mm plein format à prix contenu

Comme le souligne DPReviews, ce nouvel objectif appartient donc à la famille Pro, qui se positionne deux pas derrière la gamme Lab chez Viltrox. Nous avons donc bien affaire à une optique visant un bon rapport équipement / prix. Et pour séduire, elle se dote en premier lieu d’un autofocus.

Cela paraît anodin, mais c’est la première fois que Viltrox propose l’AF sur un objectif plein format rattaché à sa gamme Pro. Cette spécificité mérite donc d’être mentionnée. Le constructeur mise en outre sur son moteur HyperVCM et promet une mise au point agile aussi bien en photo qu’en vidéo. La détection des yeux et du visage en temps réel est d’ailleurs d’actualité, au même titre qu’un commutateur AF/MF dédié. La distance de mise au point minimale est par contre de 0,79 mètre.

Source : Viltrox Source : Viltrox

Le Viltrox AF 85mm F1.4 Pro FE regroupe quoi qu’il en soit 15 éléments optiques en 11 groupes. Parmi eux, 9 lentilles HR, 3 lentilles ED et 1 lentille UA. Viltrox nous promet ici une bonne maîtrise des aberrations chromatiques, ainsi qu’une distorsion minimisée. L’objectif dispose également d’un nano-revêtement censé réduire les reflets et embarque un total de 11 lamelles permettant au diaphragme d’accoucher d’un joli bokeh. Il n’est en revanche pas stabilisé.

En plus du commutateur AF/MF évoqué plus haut, le nouveau 85 mm de Viltrox abrite un bouton de fonction personnalisable, une bague de mise au point, une bague dédiée au réglage de l’ouverture, ainsi qu’un bouton permettant de « cranter » ou pas la bague d’ouverture. L’objectif est enfin tropicalisé et profite d’un revêtement hydrofuge appliqué sur sa lentille avant.