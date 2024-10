Voici à quoi ressemble le nouveau Mac Mini M4 : Amazon révèle le design par erreur

Au sein d’un comparatif publié par Amazon, on découvre une première image du nouveau design du Mac mini M4.

Source : FRANDROID – Robin WYCKE

C’est sans doute la nouveauté la plus forte que devrait présenter Apple cette semaine : le tout nouveau Mac mini. Et pour cause, d’après les rumeurs, la marque a préparé un tout nouveau design plus compact à l’occasion du passage à la génération Apple M4.

En publiant les fiches produits concernant les nouveaux iMac M4, Amazon a publié par erreur un comparatif dévoilant le design de ce nouveau Mac mini.

Un mini Mac Studio

Comme l’a repéré macrumors, on découvre le design du Mac mini dans ce comparatif. Il faut plisser les yeux et nous avons qu’une seule image à nous mettre sous la dent pour le moment, mais on peut déjà distinguer un nouveau design différent du Mac mini actuel.

Source : capture d’écran Amazon par Macrumors.com

Le Mac mini proposera un design inspiré du Mac Studio, mais en bien plus compact. Impossible de se faire une idée précise des dimensions pour le moment.

On apprend également qu’une configuration permettra d’utiliser une puce Apple M4 Pro plus véloce. Par ailleurs, il sera seulement proposé avec un coloris gris argenté.

On ne connait pas encore le stockage et la mémoire vive proposés de base dans la machine, mais le comparatif Amazon indique qu’il sera possible de la configurer avec jusqu’à 64 Go de RAM et 8 To de stockage SSD. On imagine déjà le tarif s’envoler avec ces options.

Apple devrait dévoiler le Mac mini M4 cette semaine. La marque a déjà déployé Apple Intelligence et dévoilé l’iMac M4 avec ses nouveaux accessoires. Il ne reste donc que les MacBook Pro et le nouveau Mac mini. Ce dernier pourrait être présenté dès aujourd’hui à 16h (heure de Paris) ou demain mercredi 30 octobre, à 16h.