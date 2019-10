Alors que le OnePlus 7T a déjà été officialisé et que son prix doit être révélé le 10 octobre, OnePlus commence à teaser son gros événement… qui concernerait aussi le OnePlus 7T Pro.

La stratégie de OnePlus cette année est assez… étrange. Quand les OnePlus 7 et 7 Pro sont sortis, il y avait clairement un décalage entre les deux : le OnePlus 7 n’était qu’un 6T à peine retouché, faisant que le OnePlus 7 Pro était le seul véritablement intéressant entre les deux.

En cette fin d’année, le constructeur chinois a dévoilé le OnePlus 7T que nous avons pu tester. Voilà enfin une mise à jour intéressante, dont nous attendons les prix officiels en France qui seront dévoilés le 10 octobre.

Le OnePlus 7T Pro sera présent le 10 octobre

Ce ne sera cependant pas tout, si l’on en croit le compte Twitter officiel de la marque. Ce dernier a commencé à parler de cet événement, et parle désormais des « OnePlus 7T Series ».

Smooth, vivid, and incredibly responsive, the #OnePlus7TSeries is coming October 10. — OnePlus (@oneplus) October 1, 2019

De quoi établir que le OnePlus 7T ne restera pas seul sur la fin d’année. Le OnePlus 7T Pro semble bien prévu, et on le découvrira sur place. Il se pourrait également qu’une édition McLaren voie le jour, comme ce fut le cas l’année dernière. Nous serons présents sur place et vous dirons tout ce qu’il faut savoir sur les prochains smartphones OnePlus.