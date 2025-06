Panne SFR : l’opérateur s’explique sur l’origine de la panne et annonce un retour à la normale sur le réseau mobile

Quasiment 24 heures après le début d’une panne nationale de son réseau, SFR annonce ce matin que son réseau mobile est rétabli à 100 % et a dévoilé l’origine de l’incident technique.

Hier, les abonnés SFR mais aussi certains clients de MVNO s’appuyant sur le réseau de l’opérateur au carré rouge ont subi un incident technique majeur. Une panne qui s’est traduite par des déconnexions aléatoires sur le réseau mobile et par une coupure du réseau internet. Dans la journée du 16 juin, le site Downdetector a enregistré un pic de plus de 10 000 pannes aux alentours de 13 heures. Ce matin, SFR s’est expliqué sur ce qui a provoqué cette panne.

L’origine de la panne expliquée

Aux quatre coins du pays, plusieurs milliers de clients n’ont plus eu accès au réseau SFR pendant 12 heures environ. Mais il se trouve que ces dysfonctionnements ont aussi touché des clients SFR à l’étranger qui utilisaient leur forfait mobile en roaming comme le rapporte Numerama. Ce qui suggère que le problème ne vient pas des infrastructures réseaux de SFR mais d’un problème logiciel.

Effectivement, l’opérateur a avancé auprès de nos confrères de FranceInfo un « dysfonctionnement d’une plateforme de service du cœur de réseau« . Pour rappel, le cœur de réseau est la partie la plus importante d’une infrastructure télécom, il est relié aux antennes mobiles et aux équipements fibre/ADSL et assure l’acheminement des télécommunications et du trafic internet.

Les origines de ce dysfonctionnement sont quant à elles toujours inconnues, qu’il s’agisse d’un simple bug ou d’une cyberattaque, l’incident dessinerait les faiblesses d’une infrastructure que l’opérateur peine à maintenir, et ce dans un contexte où il accumule les difficultés. Contacté par la rédaction de Frandroid, SFR n’a pas souhaité s’exprimer sur les raisons de cette panne logicielle.

Le réseau mobile rétabli à 100 %, mais quid de la fibre ?

Dans la matinée du 17 juin, SFR a annoncé un retour à la normale sur son réseau mobile. Or, rien n’est annoncé concernant le réseau fixe et certains internautes se disent toujours privés de réseau, et à l’heure où sont écrites ces lignes, Downdetector enregistre environ 300 pannes SFR.

L’ensemble des services mobiles qui ont pu être impactés par l’incident d’hier ont été rétablis à 100%.



La mobilisation de toutes les équipes a permis ce retour progressif des communications dans la soirée.



Aux clients mécontents, un remboursement n’a quasiment aucune chance de s’appliquer puisque la panne doit durer plus de 48 heures pour cela. Un dédommagement est possible mais n’en vaut pas la chandelle, depuis novembre 2024, les abonnés subissant une panne de plus de 8 heures peuvent réclamer la somme de… 1 euro pour 8 heures de pannes et 1,50 euros par jour supplémentaire. D’autant plus que le dédommagement n’est pas automatique et qu’il faut faire les démarches auprès de SFR…

Enfin, il est toujours possible de faire jouer la concurrence pour négocier un geste commercial.

