Decathlon fait perdre 1 000 € à l’un de ses VTT électriques les plus performants

Le Rockrider E-Feel 900S Team Edition est l’un des VTTAE de Decathlon les plus performants et s’adapte à une multitude de terrains. Si son prix est élevé, il s’allège aujourd’hui de 1 000 euros et tombe ainsi des 3 000 euros.

Decathlon propose un catalogue très varié de vélos électriques pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Parmi eux, on retrouve le Rockrider E-Feel 900S Team Edition, un VTTAE qui brille par son moteur puissant, ses suspensions premium, sa transmission électronique et son comportement dynamique. Il s’adresse avant tout aux riders exigeants cherchant performance, précision et sensations fortes sur les sentiers battus. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez qu’en ce moment, il coûte 1 000 euros de moins.

L’essentiel à retenir sur le Rockrider E-Feel 900S Team Edition

Un VTT avec des suspensions haut de gamme

Un moteur puissant qui livre 85 Nm de couple

Jusqu’à 100 km d’autonomie

De base à 3 999,99 euros, le Rockrider E-Feel 900S Team Edition s’affiche actuellement en promotion à 2 999,99 euros sur le site Decathlon.

Un VTT bien équipé pour partir sereinement sur les sentiers

Le Rockrider E-Feel 900S Team Edition est un VTT à assistance électrique avec un cadre en aluminium qui assure une excellente solidité tout en maintenant un poids raisonnable pour un VTTAE haut de gamme qui ici monte jusqu’à 24,6 kg pour la taille L.

Il est équipé pour encaisser les terrains accidentés : la fourche avant ZEB de 160 mm de débattement et l’amortisseur arrière Super Deluxe de 150 mm vont permettre d’absorber les gros impacts et garantir un bon confort sur des parcours vallonnés. Équipé des roues épaisses de 29 pouces, il est prêt à affronter aussi bien le bitume des villes que les chemins escarpés dans la forêt.

Un VTT performant et réactif

Le Rockrider E-Feel 900S TE intègre le plus puissant moteur Shimano : l’EP801 livre 85 Nm de couple et une puissance maximale de 600 W. Une puissance qui permet de parcourir sans soucis des terrains vallonnés, accidentés ou peu praticables avec un bon rapport poids/puissance.

Lors des relances, la transmission par dérailleur Shimano Deore XT HyperGlide 12 vitesses est vive et intuitive, tandis que les freins hydrauliques à 4 pistons sont adaptés à la pratique intensive. Pour finir sur l’autonomie du VTTAE de Decathlon, sa batterie de 630 Wh lui permet de tenir jusqu’à 100 km en faible dénivelé.

