Ce nouveau VTT électrique Cannondale impressionne par sa légèreté

À renfort de carbone, le nouveau VTT électrique de Cannondale marie un poids maîtrisé et un duo moteur-batterie Shimano très musclé, évidemment au prix fort. Présentation.

SL, on le traduirait en France par « super léger ». Bien sûr à 19,5 kg, c’est loin d’être le poids plume des vélos électriques du marché, mais le nouveau Cannondale Moterra SL est en tous cas le meilleur et le plus léger de la gamme des VTTAE de la marque.

Du carbone et des composants premium

Pour ce faire, le Moterra SL emploie logiquement un cadre en carbone. Un matériau que l’on retrouve aussi bien dans la selle ou les roues DT Swiss XMC 1501, sous un format mulet (29 pouces avant et 27,5 pouces arrière), en tous cas sur le fleuron de la gamme. Car le VTTAE allemand propose trois modèles :

le SL 2 en ticket d’entrée, avec des hautes performances et des jantes WTB KOM Tough i30 ; et un poids de 20,6 kg

le SL 1 doté de roues DT Swiss XM 1700 Spline ; avec un poids de 19,7 kg

le porte-drapeau LAB71, recensé à 19,5 kg.

Tous ont en commun le moteur central Shimano EP801 de 85 mm de couple – du moins une version personnalisée basée sur le système de Shimano – , et la batterie de 600 Wh, de quoi assurer de longues sorties.

Dans son communiqué de presse envoyé à la rédaction, Cannondale explique avoir travaillé sur des modes de conduite personnalisés, en collaboration avec Shimano. Sont ainsi disponibles un mode « ECO (assistance minimale, autonomie maximale pour les exploits d’une journée), deux modes TRAIL (le premier mode TRAIL fournit une puissance moyenne, idéal pour rouler avec des amis sur des vélos électriques légers, le deuxième mode TRAIL accélère l’assistance pour rouler avec des vélos électriques à pleine puissance), et bien sûr, le BOOST (pleine puissance, tout le temps) », peut-on lire.

Les autres points communs se trouvent au niveau des pneus Maxxis Minion DHF à l’avant et Dissector à l’arrière.

Tout suspendu aux points de flexion en carbone, le Cannondale confie cette partie à la fourche avant Fox Factory 36 (160 mm de débattement) et l’amortisseur arrière Fox Float X Factory (Performance sur le Moterra SL 2).

La montée en gamme se sent surtout dans la transmission : Shimano Deore XT 6100 en SL2, SRAM X0 Eagle AXS en SL1 puis XX sur le Lab71. Même chose concernant les freins, où les SL puisent chez Magura (MT5 et MT7) et le haut de gamme chez les SRAM Code Ultimate Stealth.

Un VTTAE Cannondale Moterra SL très haut de gamme

Le Cannondale Moterra SL est donc un VTTAE léger mais puissant, entraînant un tarif élitiste. Il faut compter 7 999 euros pour la plus « abordable » version SL2 et 9 999 euros pour le SL1. Le modèle Moterra Lab71 demande carrément 13 999 euros. Ce dernier ne propose qu’avec un coloris contre deux pour ses petits frères, mais tous proposent 4 tailles de S à XL.