BYD a-t-il vraiment dépassé Tesla comme ce rapport l’indique ? Ce que disent réellement les chiffres

Le Conseil international pour les transports propres (ICCT) vient de publier son classement annuel des constructeur automobiles mondiaux. Le rapport indique que BYD est passé devant Tesla sur les ventes de voitures électriques. C’est faux.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

Les constructeurs automobiles se livrent une bataille particulièrement acharnée, et cela depuis de nombreuses années. Le but ? Devenir le leader des ventes, quelle que soit la motorisation. Mais la guerre se joue surtout sur l’électrique, alors que cette alternative sera bientôt la seule à être autorisée en Europe.

BYD dépasse enfin Tesla ? Presque

Et deux marques s’opposent tout particulièrement. Il s’agit de BYD et Tesla, qui dominait jusqu’à présent et durant plusieurs années le marché. Mais voilà que la firme chinoise, arrivée en Europe au cours de l’été 2023 avait bien l’intention de prendre sa place. Le Conseil international pour les transports propres (ICCT) vient de publier son rapport complet pour l’année 2024.

On apprend ainsi que BYD aurait officiellement dépassé Tesla sur les ventes de voitures électriques. Ces dernières ont grimpé de 25 % en 2024, alors que la firme a vendu pas moins de 1,76 million d’autos sur l’ensemble de cette année. Mais, rappelons qu’à titre de comparaison, le constructeur américain en avait écoulé 1,79 million.

On se demande alors pourquoi le rapport conclu l’inverse, sans se donner la peine de donner les chiffres de ventes, pourtant publiques.

Quoi qu’il arrive, les deux marques étaient au coude au coude, et la firme chinoise est passé devant sa rivale au mois d’avril en Europe. Il faut dire que la firme d’Elon Musk traverse une période assez compliquée depuis plusieurs mois.

Crédit : Tesla

Cependant, tout n’est pas rose non plus pour le constructeur basé à Shenzhen, qui a encore quelques progrès à faire sur certains points. En effet, le classement de l’ICCT prend également en compte de nombreux autres critères que simplement les chiffres de ventes. Et sur certains aspects, BYD reste perd un peu de terrain par rapport à certains de ses rivaux. C’est notamment le cas sur la consommation d’énergie de sa flotte et l’autonomie. Sur ces points, Tesla reste encore leader du marché mondial.

Des résultats inégaux

Une chose est sûre, les constructeurs automobiles chinois risquent de faire trembler le reste du monde. En 2024, l’Empire du Milieu a représenté pas moins de 11 millions de véhicules électriques vendus à travers la planète. Soit plus de la moitié des ventes de VE mondiales. Et cela grâce aux progrès de nombreuses marques, dont Geely et SAIC, dont 50 % des ventes sont des voitures zéro-émission (à l’échappement). En fait, les marques chinoises ont occupé les cinq premières places du classement en termes de couverture de la catégorie des électriques.

Avec un score global de 56, attribué selon de nombreux critères (parts de marché, vitesse de charge, autonomie…etc), Geely arrive sur la 3ème marche du podium. Le groupe est situé derrière Tesla et BYD, qui ont obtenu respectivement 84 et 70 points. La 4ème place est quant à elle occupée par SAIC puis par BMW et Stellantis. Le groupe a notamment amélioré la consommation énergétique moyenne de ses autos et sa couverture. Il est suivi par Mercedes et Volkswagen, qui a connu une année 2024 très difficile.

Certains constructeurs accusent encore un certain retard sur l’électrique. C’est tout particulièrement le cas des marques japonaises, et plus précisément de Suzuki et Mazda, qui arrivent bons derniers avec un score respectif de 9 et 12. Puis, nous retrouvons Nissan (23) et Honda (28) ainsi que Toyota, qui a encore du mal à croire à cette motorisation. Même si les choses s’améliorent, puisque la firme a récemment levé le voile sur sa nouvelle bZ5. Enfin, et contre toute attente, le groupe Kia-Hyundai est aussi à la traîne, avec une note de seulement 33 points.