Les OnePlus 8 et 8 Pro sortiraient plus tôt que prévu pour ne pas être distancés

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sortirait en avril 2020, soit plus tôt que prévu. Cela pourrait le permettre de ne pas se laisser distancer par les smartphones des concurrents.

OnePlus nous a habitués à sortir ses smartphones à la fin de la première moitié de l’année. C’est donc tout logiquement qu’on attendait un calendrier similaire en 2020 pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Or, selon le leaker généralement bien informé Ishan Agarwal, ces modèles pourraient voir le jour dès le mois d’avril, voire même fin mars, au lieu de nous faire patienter jusqu’en mai.

Got some #OnePlus news to share with you all! The OnePlus 8 & 8 Pro (Who knows, maybe the 8 lite too) will be launching sooner this time! Expect a launch in Late March or April. Also, there will be a new Green colour for both the phones. Are you excited for these phones? pic.twitter.com/ceUjcWOzm4

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 7, 2020