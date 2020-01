OnePlus 8 Pro : 120 Hz, couleurs réalistes, échantillonnage 240 Hz… l’écran parfait se dessine

OnePlus a présenté quelques informations concernant le futur écran du OnePlus 8 Pro. Taux de rafraîchissement, d'échantillonnage, fidélité des couleurs, définition, tout y est !

Pendant longtemps, les constructeurs ont tenté de multiplier les pixels sur les écrans de smartphones afin d’en améliorer la qualité, montant jusqu’à des définitions 4K. La différence étant peu notable sur des diagonales d’écran comprises entre 6 et 7 pouces, voilà qu’une nouvelle guerre des chiffres se joue avec le taux de rafraîchissement des écrans qui dépasse désormais régulièrement les 60 Hz sur les modèles haut de gamme.

OnePlus parle du 120 Hz

Du côté de chez OnePlus, l’année 2019 a été l’occasion de passer au 90 Hz. Oneplus 7 Pro, OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro sont tous trois équipés d’un tel écran. En 2020, la marque chinoise compte aller encore plus loin.

Dans un post publié sur Weibo, Pete Lau, cofondateur et PDG de OnePlus, a confirmé que la recherche et développement des écrans 120 Hz était désormais terminé. Par conséquent, cette technologie est désormais prête à être intégrée dans les smartphones de la marque.

Par ailleurs, quelques images de la conférence sur la technologie d’écran ont été publiées et on peut y voir quelques slides concernant le OnePlus 8 Pro, confirmant au passage que ce dernier profitera bien d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et qu’il ne faudra pas attendre jusqu’à la génération 8T de fin d’année.

MEMC, JNCD, HDR… OP récite l’alphabet

Mais OnePlus a donné bien plus d’informations que le simple taux de rafraîchissement. En effet, le OnePlus 8 Pro possédera un écran 2K+ 10-bits (HDR donc) avec un indice JNCD inférieur à 0,8. Cet acronyme, signifiant Just Noticeable Color Difference, permet de noter l’écart entre les couleurs réelles et celles reproduites à l’écran. On estime qu’en dessous de 1, la différence n’est plus perceptible à l’œil nu. À titre de comparaison, le JNCD de l’iPhone 11 Pro Max est inférieur à 0,9.

Enfin, pour en revenir à la fluidité, OnePlus annonce un taux d’échantillonnage de l’écran tactile de 240 Hz. Il s’agit de la vitesse à la laquelle l’écran suit les mouvements du doigt. Un tel échantillonnage n’est pas nouveau, mais reste peu fréquent. On le retrouve notamment sur l’Asus Rog Phone 2.

Par ailleurs, il est également question de MEMC (Motion Estimation Motion Compensation). Il s’agit d’une technologie d’interpolation qui rajoute des images à l’écran afin de donner une sensation de fluidité à des mouvements qui ne le sont pas à l’origine. C’est ce qui permet d’améliorer la fluidité de vidéos et d’animations qui ne sont pas prévues à l’origine pour du 120 Hz. Notons cependant que cette technologie, utilisée sur beaucoup de téléviseurs, donne parfois une impression désagréable lorsqu’elle n’est pas tout à fait au point.

Rappelons que le design du OnePlus 8 Pro est déjà connu. Sa sortie est quant à elle attendue au mois de mai si l’on se fie au calendrier habituel de la marque.