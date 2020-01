Prise en main du OnePlus Concept One : le nouveau tour de magie de la marque chinoise

Pour sa première présence officielle au CES, la marque chinoise OnePlus a choisi de présenter non pas son prochain téléphone, mais plutôt un concept, dont des éléments pourraient être réutilisés dans ses futurs modèles. Sa plus grande nouveauté est un verre électrochromatique placé devant les objectifs à l’arrière de l’appareil, qui s’assombrit ou s’éclaircit au besoin.

C’est en essayant une McLaren 720S que le créateur du OnePlus Concept One a eu l’idée d’utiliser le verre qui permettait d’assombrir le toit ouvrant du véhicule dans un smartphone. À la base, l’objectif était surtout esthétique. À mesure que les caméras s’accumulent à l’arrière, celles-ci pourraient créer de l’anxiété chez certains utilisateurs, un sentiment que le constructeur aimerait éviter.

Le travail ne s’est pas fait sans heurts. OnePlus a notamment pris 18 mois pour amincir suffisamment le verre électrochromatique, pour s’assurer qu’il change d’état rapidement (en 0,7 seconde) et qu’il ne consomme pas trop d’énergie pendant la transition.

Le résultat est quand même réussi. En appuyant sur un bouton dans le mode Pro de l’appareil photo, le verre s’assombrit ou s’éclaircit au besoin. On arrive a voir les objectifs sous un certain angle devant une grosse lumière, mais à peine.

Le plus grand intérêt de la technologie n’est toutefois pas qu’esthétique, puisque le verre sert aussi de filtre ND lorsqu’il est activé. On n’a pas pu l’essayer à l’extérieur où un filtre du genre est pratique pour réduire les éclats du soleil, mais à l’intérieur, celui-ci a permis notamment de diminuer les halos autour d’un fluorescent pris en photo (l’effet était plus réussi en vrai que sur la photo).

Avec filtre Sans filtre

Outre son verre électrochromatique, le Concept One est principalement un OnePlus 7T Pro (Snapdragon 855+, 12 Go de RAM, trois appareils photo à l’arrière, etc.) dont le design a été repensé en collaboration avec McLaren. On a apprécié sa finition en cuir orange, particulièrement agréable entre les mains. Notons que les côtés ont quant à eux été recouverts d’une mince couche d’or 24 K.

Le OnePlus Concept One ne sera jamais lancé sur le marché, mais son verre électrochromatique devrait se trouver une place dans les prochains modèles de l’entreprise, probablement dès le OnePlus 8 plus tard cette année.