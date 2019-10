Nous avons eu la chance de recevoir le OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Ce modèle se démarque par son design et sa quantité de RAM revue à la hausse. Nous avons donc testé le smartphone avec des benchmarks et pris quelques photos de son dos très original.

Fiche technique

Modèle OnePlus 7T Pro McLaren Edition Version de l'OS Android 10 Q Interface constructeur OxygenOS Taille d'écran 6.67 pouces Définition 3100 x 1440 pixels Densité de pixels 516 ppp Technologie OLED SoC Snapdragon 855 Plus Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 640 Mémoire vive (RAM) 12 Go Mémoire interne (flash) 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Inconnu Capteur d'empreintes Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4083 mAh Dimensions 75.9 x 162.6 x 8.8mm Poids 206 grammes Couleurs Orange Prix 998€ Fiche produit

Design

Le OnePlus 7T Pro McLaren Edition est sorti en même temps que les deux autres modèles plus classiques que sont le OnePlus 7T et, évidemment celui dont il est dérivé, le OnePlus 7T Pro. La marque chinoise renouvelle ici son partenariat avec le célèbre constructeur automobile pour signer un smartphone prêt à en découdre à pleine puissance avec ses 12 Go de RAM.

Ce smartphone apporte une touche d’originalité surtout à travers son esthétique avec un dos aux reflets très sophistiqués. Des lignes assez agressives, qui rappellent un petit peu une peau de bête, viennent tracer des sillons le long de la surface arrière, dans le sens de la verticale.

Ce qui attire particulièrement l’œil, c’est l’aspect extrêmement changeant des reflets dont le miroitement se transforme drastiquement en fonction de la manière dont vous tenez le OnePlus 7T Pro McLaren Edition. C’est vraiment très réussi. Quant à savoir si c’est joli, je laisserai chacun et chacune en juger en fonction de ses goûts personnels.

On pourra également saluer la petite touche orange papaye chère à la marque McLaren présente sur le bas du dos et qui épouse la courbure du cadre. Ici aussi, cette ligne orange a le mérite d’être d’accrocher de manière capricieuse les reflets de lumière.

Voici quelques photos pour profiter du design du OnePlus 7T Pro McLaren Edition.

Performances

Nous avons également soumis le OnePlus 7T Pro McLaren Edition a nos benchmarks habituels afin de pouvoir comparer les résultats avec le OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro.

OnePlus 7T Pro McLaren Edition OnePlus 7T Pro OnePlus 7T OnePlus 7 Pro SoC S855+ S855+ S855 S855 PCMark 2.0 10 578 9 914 10 476 9 744 3DMark Slingshot Extreme 6 189 6 144 6 294 5 577 3DMark Slingshot Extreme Graphics 6 968 6 854 7 154 6 228 3DMark Slingshot Extreme Physics 4 448 4 509 4 431 4 084 GFXBench Aztec Vulkan high (onscreen / offscreen) 16 / 19 FPS 16 / 19 FPS 25 / 18 FPS 15 / 16 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 24 / 48 FPS 23 / 47 FPS 37 / 46 FPS 21 / 42 GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 57 / 112 FPS 57 / 112 FPS 59 / 97 FPS 55 / 101 Lecture / écriture séquentielle 1 456 / 404 Mo/s 1 482/ 393 Mo/s 1 400 / 221 Mo/s 1 436 / 388 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 44k / 7,4 IOPS 44K / 7,4k IOPS 42k / 6,9k IOPS 43k / 7,2k IOPS

Sur les résultats de benchmarks, on peut voir qu’en termes de puissance brute, les différences sont négligeables. Il n’y a rien de vraiment étonnant à cela. D’ordre général, on retiendra surtout qu’une grosse quantité de mémoire vive — ici 12 Go — apporte surtout au smartphone une meilleure longévité et d’ouvrir davantage d’applications en même temps sans souffrir de latence.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 7T Pro McLaren Edition est annoncé à 859 euros et sera vendu à partir du 5 novembre. Nous vous invitons à lire notre test complet du OnePlus 7T Pro pour en savoir plus sur l’écran et l’appareil, entre autres.

